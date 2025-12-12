Εθνική Λυρική Σκηνή: Το διάσημο μπαλέτο «Ζιζέλ» για τις γιορτές από Ισπανίδες χορογράφους

Στον ομώνυμο ρόλο θα απολαύσουμε 4 διαφορετικές χορεύτριες διαφορετικών εθνικοτήτων
Για 9 παραστάσεις θα ζωντανέψει η ρομαντική «Ζιζέλ» στο Νιάρχος.
Από τις 19/12 η Εθνική Λυρική Σκηνή υποδέχεται την περίοδο των Χριστουγέννων σε μουσική διεύθυνση του Χοσέ Σαλασάρ και πρωταγωνιστές διεθνείς stars του μπαλέτου. Η αξεπέραστη χορογραφία του Μαριύς Πετιπά αναβιώνει από τις διακεκριμένες Ισπανίδες χορογράφους Βερόνικα Βιγιάρ και Ελένα Ιγκλέσιας με φωτισμούς Ελευθερίας Ντεκώ.
Στον ομώνυμο ρόλο της χωριατοπούλας Ζιζέλ θα εμφανιστούν διαδοχικά η Γερμανίδα Ελίζαμπετ Τόνεφ, η Ρωσίδα Ξένια Σεφτσόβα, η Γεωργιανή Μάια Μακατέλι και η Βρετανολευκορωσίδα Ξένια Οβσιάνικ, όλες περιζήτητες και με σπουδαία βιογραφικά.
Στην πρεμιέρα θα χορέψει ως Αλμπρεχτ ο Τζούλιαν ΜακΚέυ, πρώτος χορευτής στο Κρατικό Μπαλέτο Βαυααρίας και θα ακολουθήσουν οι Γιανγκ Γκιου Τσόι και Κόνσταντιν Άλλεν με έδρα την Ολλανδία.
Μαζί τους επί σκηνής Ορχήστρα, Α΄ Χορευτές, Σολίστ, Corps de ballet και σπουδαστές της ΕΛΣ.
Η ιστορία αφορά τον άτυχο έρωτα της Ζιζέλ για τον κόμη Άλμπρεχτ. Όταν ανακαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα και μαθαίνει ότι είναι μνηστευμένος με άλλη, χάνει τα λογικά της και αυτοκτονεί. Τη νύχτα στο δάσος, τα ξωτικά παρασύρουν κάθε άντρα περαστικό να χορέψει μαζί τους ασταμάτητα ώσπου να πεθάνει. Ο μετανοημένος Άλμπρεχτ όμως σώζεται από το πνεύμα της Ζιζέλ.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Μπερτ: Αιμιλία Γάσπαρη
Ιλαρίων: Ντανίλο Ζέκα / Βαγγέλης Μπίκος
Βίλφρεντ: Γιάννης Μπενέτος / Γιάννης Γκάντσιος
Κόμης Άλμπρεχτ: Τζούλιαν ΜακΚέυ (19, 21, 24 Δεκ.) / Γιανγκ Γκιου Τσόι (26, 28, 30 Δεκ.) / Κόνσταντιν Άλλεν (31 Δεκ. / 2, 3 Ιαν.)
Ζιζέλ: Ελίζαμπετ Τόνεφ (19, 21 Δεκ.) / Ξένια Σεφτσόβα (24 Δεκ.) / Μάια Μακατέλι (26, 28, 30 Δεκ.) / Ξένια Οβσιάνικ (31 Δεκ. / 2, 3 Ιαν.)
Δούκας του Κούρλαντ: Ίγκορ Σιάτζκο / Φλωριάν-Μιχάλης Παππάς
Μπατίλντ: Χριστίνα Μακρίδου / Πόπη Σακελλαροπούλου
Μύρτα: Ελεάνα Ανδρεούδη / Όλγα Μάρκαρη
Βίλι: Άννα Φράγκου, Έλενα Κέκκου, Μάρτα Ριβέρο ντε Μιράντα, Ελευθερία Στάμου, Μαρίτα Νικολίτσα, Σεσίλια Χατζηεμμανουήλ, Αρετή Νότη, Ζωή Σχοινοπλοκάκη
Λίλι Κόλινς: Είδωλο της νέας εποχής Balenciaga, πριν ξεκινήσει η «Εmily» νούμερο 5
Met Gala 2026: Mπιγιονσέ, Νικόλ Κίντμαν, Βένους Γουίλιαμς στο πλευρό της Αννα Γουίντουρ
Θέατρο Μπάρρυ, από 20/12: Το υστερόγραφο του Ευγένιου Ο΄ Νηλ με τη Θεοδώρα Σιάρκου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr