Εθνική Λυρική Σκηνή: Το διάσημο μπαλέτο «Ζιζέλ» για τις γιορτές από Ισπανίδες χορογράφους

Για 9 παραστάσεις θα ζωντανέψει η ρομαντική «Ζιζέλ» στο Νιάρχος.

Από τις 19/12 η Εθνική Λυρική Σκηνή υποδέχεται την περίοδο των Χριστουγέννων σε μουσική διεύθυνση του Χοσέ Σαλασάρ και πρωταγωνιστές διεθνείς stars του μπαλέτου. Η αξεπέραστη χορογραφία του Μαριύς Πετιπά αναβιώνει από τις διακεκριμένες Ισπανίδες χορογράφους Βερόνικα Βιγιάρ και Ελένα Ιγκλέσιας με φωτισμούς Ελευθερίας Ντεκώ.

Στον ομώνυμο ρόλο της χωριατοπούλας Ζιζέλ θα εμφανιστούν διαδοχικά η Γερμανίδα Ελίζαμπετ Τόνεφ, η Ρωσίδα Ξένια Σεφτσόβα, η Γεωργιανή Μάια Μακατέλι και η Βρετανολευκορωσίδα Ξένια Οβσιάνικ, όλες περιζήτητες και με σπουδαία βιογραφικά.

Στην πρεμιέρα θα χορέψει ως Αλμπρεχτ ο Τζούλιαν ΜακΚέυ, πρώτος χορευτής στο Κρατικό Μπαλέτο Βαυααρίας και θα ακολουθήσουν οι Γιανγκ Γκιου Τσόι και Κόνσταντιν Άλλεν με έδρα την Ολλανδία.

Μαζί τους επί σκηνής Ορχήστρα, Α΄ Χορευτές, Σολίστ, Corps de ballet και σπουδαστές της ΕΛΣ.