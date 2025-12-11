Φλας από την παρουσίαση του τόμου «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» στην Αθήνα

Το πόνημα της διευθύντριας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ Αναστασίας Κουμούση, προσέλκυσε εκπροσώπους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης, των media κ.α
Πλούσιος ο απόηχος από το κάλεσμα της LAMDA Development στο κατάμεστο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, για τον 24ο τόμο της εκδοτικής σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων» με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών».
Το λεύκωμα εντάσσεται στην πρωτοβουλία της LAMDA για την ανάδειξη γνωστών και λιγότερων γνωστών μουσείων της χώρας μας. Το υπογράφει η αρχαιολόγος και διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ Αναστασία Κουμούση και μας ταξιδεύει από την προϊστορική εποχή έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.
Το πάνελ των ομιλητών
Ο Γιώργος Διδασκάλου, γεν. γραμματέας Πολιτισμού, η αρχαιολόγος Αγγελική Σίμωσι, η Δρ Αναστασία Κουμούση και ο Μιχάλης Τιβέριος, πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και ο Βαγγέλης Χρόνης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της LAMDA
Ο Ιάσων Φωτήλας, υφυπουργός Πολιτισμού, και ο Γιώργος Διδασκάλου, γεν. γραμματέας Πολιτισμού
Μέσα από τεκμηριωμένα κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου, ο αναγνώστης ανακαλύπτει το ισχυρό μυκηναϊκό αποτύπωμα στην περιοχή, τον ασύγκριτης τέχνης ελληνιστικό χρυσό, τα υψηλής αισθητικής ρωμαϊκά ψηφιδωτά, τις μοναδικές χρωματικές παλέτες των γυάλινων αγγείων, καθώς και τις επιβλητικές παραστάσεις μονομάχων. Από τους Μυκηναίους άνακτες έως και την Αχαϊκή Συμπολιτεία και την ρωμαϊκή περίοδο, η έκδοση συνθέτει ένα ταξίδι στην ιστορική πορεία, τη διαχρονικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της ζωής στην Αρχαία Πάτρα.
Σύμφωνα με τη συγγραφέα στον τόπο μας «συγκρούστηκαν, αλλά και συμβίωσαν ειρηνικά και δημιουργικά Έλληνες και λαοί ξένοι, που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, που πίστευαν στους ίδιους ή σε διαφορετικούς θεούς. Οργανωμένοι οικισμοί και άστη, νεκροταφεία, μια κυκλώπεια ακρόπολη σε μια πόλη πολυπολιτισμική και ανεξίθρησκη».
Η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου με τον Τάκη Μαυρωτά, διεθυντή Εικαστικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη
Φούλη Χρόνη, Όλγα Μεντζαφού, πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης, και η βουλευτής Ζωή Ράπτη
Η Τίνα Τορίμπαμπα, Corporate Communications Manager της LAMDA και η Ειρήνη Νικολοπούλου
Τηλέμαχος Χυτήρης, Ζωή Ράπτη Βαγγέλης Χρόνης
Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης με τη σύζυγό του, Ροδάνθη
Άννα Παναγιωταρέα, Ιάσων Φωτήλας Νίκος Σταμπολίδης, διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης Βαγγέλης Χρόνης
Θέατρο Μπάρρυ, από 20/12: Το υστερόγραφο του Ευγένιου Ο΄ Νηλ με τη Θεοδώρα Σιάρκου
Πάτρα και GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με φόρεμα Maison Faliakos δια χειρός Βενέδικτου Αντύπα
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υποδέχεται τον πολυταξιδεμένο και πολυβραβευμένο Πατρινό εικαστικό Κώστα Σπυρόπουλο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr