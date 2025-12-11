Φλας από την παρουσίαση του τόμου «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» στην Αθήνα

Το λεύκωμα εντάσσεται στην πρωτοβουλία της LAMDA για την ανάδειξη γνωστών και λιγότερων γνωστών μουσείων της χώρας μας. Το υπογράφει η αρχαιολόγος και διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ Αναστασία Κουμούση και μας ταξιδεύει από την προϊστορική εποχή έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

Πλούσιος ο απόηχος από το κάλεσμα της LAMDA Development στο κατάμεστο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, για τον 24ο τόμο της εκδοτικής σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων» με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών».

Μέσα από τεκμηριωμένα κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου, ο αναγνώστης ανακαλύπτει το ισχυρό μυκηναϊκό αποτύπωμα στην περιοχή, τον ασύγκριτης τέχνης ελληνιστικό χρυσό, τα υψηλής αισθητικής ρωμαϊκά ψηφιδωτά, τις μοναδικές χρωματικές παλέτες των γυάλινων αγγείων, καθώς και τις επιβλητικές παραστάσεις μονομάχων. Από τους Μυκηναίους άνακτες έως και την Αχαϊκή Συμπολιτεία και την ρωμαϊκή περίοδο, η έκδοση συνθέτει ένα ταξίδι στην ιστορική πορεία, τη διαχρονικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της ζωής στην Αρχαία Πάτρα.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα στον τόπο μας «συγκρούστηκαν, αλλά και συμβίωσαν ειρηνικά και δημιουργικά Έλληνες και λαοί ξένοι, που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, που πίστευαν στους ίδιους ή σε διαφορετικούς θεούς. Οργανωμένοι οικισμοί και άστη, νεκροταφεία, μια κυκλώπεια ακρόπολη σε μια πόλη πολυπολιτισμική και ανεξίθρησκη».