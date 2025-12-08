Cloud Dancer: Λευκό και no color το «Χρώμα της Χρονιάς» κατά την Pantone

Eπίσημη ανακοίνωση από την επιδραστική εταιρεία Pantone για το κορυφαίο χρώμα του 20026: Είναι το λευκό με την ονομασία Cloud Dancer.

Ο ορισμός αυτός έχει καθιερωθεί ως θεσμός, περιμένοντας την καινούρια χρονιά. Χάρη στο Pantone Matching System (PMS) ένα σύστημα τυποποίησης χρωμάτων ανάμεσα σε σχεδιαστές, εκδότες, κατασκευαστές ρούχων, αναλώσιμων, εκτύπωσης κ.λπ. η ίδια απόχρωση εμφανίζεται όμοια σε διαφορετικά υλικά, μέσα και χώρες επηρεάζοντας την παγκόσμια αγορά.

Η νέα επιλογή θεωρείται απρόσμενη. Λανσάρεται ως απέριττος καμβάς επαναπροσδιορισμού και ηρεμίας.