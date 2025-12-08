Cloud Dancer: Λευκό και no color το «Χρώμα της Χρονιάς» κατά την Pantone

Mια επιλογή ως σύνθημα επανεκκίνησης και καθαρότητας- αγγίζει μόδα, ομορφιά, design
Eπίσημη ανακοίνωση από την επιδραστική εταιρεία Pantone για το κορυφαίο χρώμα του 20026: Είναι το λευκό με την ονομασία Cloud Dancer.
Ο ορισμός αυτός έχει καθιερωθεί ως θεσμός, περιμένοντας την καινούρια χρονιά. Χάρη στο Pantone Matching System (PMS) ένα σύστημα τυποποίησης χρωμάτων ανάμεσα σε σχεδιαστές, εκδότες, κατασκευαστές ρούχων, αναλώσιμων, εκτύπωσης κ.λπ. η ίδια απόχρωση εμφανίζεται όμοια σε διαφορετικά υλικά, μέσα και χώρες επηρεάζοντας την παγκόσμια αγορά.
Η νέα επιλογή θεωρείται απρόσμενη. Λανσάρεται ως απέριττος καμβάς επαναπροσδιορισμού και ηρεμίας.
Η Ζεντάγια έδωσε το σύνθημα στο τελευταίο Met Gala
Η Εμμα Στόουν έχει εστιάσει σε πολλά άχρωμα looks τελευταία
Σύμφωνα με την εταιρεία, το Cloud Dancer δεν στοχεύει απλώς στην ουδετερότητα, αλλά στη συμβολική ανάγκη για «αναπνοή» μέσα σε έναν κόσμο υπερφόρτωσης. Η Pantone μιλάει για επιστροφή στην απλότητα και στην αίσθηση του χώρου – μια παύση από τον οπτικό και αισθητικό «θόρυβο» των προηγούμενων ετών.
Ηδη πολλά δημοσιεύματα ξεχωρίζουν collections της επόμενης εαρινής σαιζόν με έμφαση στο λευκό αλλά και εστιάζουν σε εικόνες με το λευκό στο μανικιούρ ή στη διακόσμηση. Αν θυμάστε πέρυσι ο τόνος του moca mousse έκανε τις γήινες αποχρώσεις να βασιλέψουν. Τώρα προτείνεται μια μετατόπιση από τα άφθονα καφέ.
Dior Spring- Summer 2026
Calvin Klein Spring- Summer 2026
Balenciaga Spring- Summer 2026
Bottega Veneta Spring- Summer 2026
Θεωρείται πως η ελευθερία του λευκού θα επιτρέψει στους δημιουργούς να χτίσουν πάνω σε μια αφτιασίδωτη βάση για τις ιδέες τους.
Στο χρωματολόγιο Pantone που βλέπουμε στην ομώνυμη ιστοσελίδα το PANTONE 11-4201 Cloud Dancer συνοδεύεται από μια ανθρώπινη φιγούρα μέσα στα σύννεφα. Ηδη πάντως στο red carpet έχουν πολλαπλασιαστεί τα celebrity looks σε τόνους του λευκού.
Eπιλά σε λευκό
Milky nails
Εμφανίσεις διασημοτήτων σε παραλλαγές του άσπρου γέμισαν το διαδίκτυο
Η ανακοίνωση της Pantone
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr