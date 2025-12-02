Σιένα Μίλλερ: Boho καλλονή στο Λονδίνο, αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της με διάφανο Givenchy dress

Με αιθέρια και αποκαλυπτική εμφάνιση-αιφνιδίασε άπαντες στην απονομή των Βρετανικών Βραβείων Μόδας.

Ο λόγος για την 43χρονη star Σιένα Μίλλερ, η οποία είναι μεν πάντα κούκλα και super stylish, αλλά φαινόταν ωραιότερη από ποτέ σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Τα media και το διαδίκτυο αναστατώθηκαν, καθώς δεν ήταν γνωστό πως περιμένει το τρίτο της παιδί, ενώ σπανίως μια έγκυος άνω των 40, με ημιδιάφανο φόρεμα δείχνει τόσο ερωτεύσιμη…

Η παρουσία της σχεδόν επισκίασε τις ανακοινώσεις των νικητών, όπως αυτή του Jonathan Anderson ως Designer of the Year, καθώς πρόσφατα ανέλαβε τα σκήπτρα του Dior.

Η Σιένα έμεινε πιστή στο αγαπημένο της boho chic, επιλέγοντας λευκό τούλινο φόρεμα της Βρετανίδας σχεδιάστριας Sarah Burton για τον γαλλικό οίκο Givenchy. Hταν μια δημιουργία (άνοιξη 2026) σε αέρινη αμπίρ γραμμή, που σούρωνε πάνω στην κοιλιά, αγκάλιαζε το στήθος με μπούστο τύπου σουτιέν, ενώ χαμηλά διακρινόταν η σιλουέτα της ηθοποιού με εσωτερικό λευκό σλιπ. Η κοριτσίστικη χάρη που τη διακρίνει, υπογραμμίστηκε με ξέπλεκα μαλλιά, «αόρατο» μακιγιάζ, μακριά, χίππικα σκουλαρίκια και ασημί βερνίκι νυχιών.