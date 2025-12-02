Σιένα Μίλλερ: Boho καλλονή στο Λονδίνο, αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της με διάφανο Givenchy dress

Η 43χρονη ηθοποιός περιμένει το τρίτο της παιδί, ωστόσο τόλμησε ένα αποκαλυπτικό outfit
Με αιθέρια και αποκαλυπτική εμφάνιση-αιφνιδίασε άπαντες στην απονομή των Βρετανικών Βραβείων Μόδας.
Ο λόγος για την 43χρονη star Σιένα Μίλλερ, η οποία είναι μεν πάντα κούκλα και super stylish, αλλά φαινόταν ωραιότερη από ποτέ σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Τα media και το διαδίκτυο αναστατώθηκαν, καθώς δεν ήταν γνωστό πως περιμένει το τρίτο της παιδί, ενώ σπανίως μια έγκυος άνω των 40, με ημιδιάφανο φόρεμα δείχνει τόσο ερωτεύσιμη…
Η παρουσία της σχεδόν επισκίασε τις ανακοινώσεις των νικητών, όπως αυτή του Jonathan Anderson ως Designer of the Year, καθώς πρόσφατα ανέλαβε τα σκήπτρα του Dior.
Η Σιένα έμεινε πιστή στο αγαπημένο της boho chic, επιλέγοντας λευκό τούλινο φόρεμα της Βρετανίδας σχεδιάστριας Sarah Burton για τον γαλλικό οίκο Givenchy. Hταν μια δημιουργία (άνοιξη 2026) σε αέρινη αμπίρ γραμμή, που σούρωνε πάνω στην κοιλιά, αγκάλιαζε το στήθος με μπούστο τύπου σουτιέν, ενώ χαμηλά διακρινόταν η σιλουέτα της ηθοποιού με εσωτερικό λευκό σλιπ. Η κοριτσίστικη χάρη που τη διακρίνει, υπογραμμίστηκε με ξέπλεκα μαλλιά, «αόρατο» μακιγιάζ, μακριά, χίππικα σκουλαρίκια και ασημί βερνίκι νυχιών.
Η Μίλερ συνοδευόταν το βράδυ της Δευτέρας, στο Royal Albert Hall, από το νυν σύντροφό της, τον 28χρονο Αγγλο ηθοποιό Ολι Γκριν. Απέκτησαν πριν δυο χρόνια μια κόρη μαζί, ενώ εκείνη είχε ήδη άλλη μια κόρη από προηγούμενη σχέση της. Θυμίζουμε πως το 2023, στη δεύτερη εγκυμοσύνη της είχε επιδείξει στο red carpet γυμνή την κοιλιά της με Schiaparelli σύνολο. Αυτή τη φορά όμως ήταν όντως εκθαμβωτική.
Όπως έχει ομολογήσει, όταν έγινε 40 ετών προχώρησε σε κατάψυξη ωαρίων. Δηλώνει πολύ ερωτευμένη με τον Ολι, παρά τη διαφορά της ηλικίας (που πραγματικά στην περίπτωσή τους ούτε που φαίνεται). Εχει μάλιστα σχολιάσει αρνητικά την αντιμετώπιση των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας, συγκριτικά με τους άνδρες, στις αισθηματικές επιλογές και τη δημιουργία οικογένειας.
Θυμίζουμε πως η Αγγλο Αμερικανίδα ηθοποιός ξεκίνησε την πορεία της ως μοντέλο της ιταλικής Vogue και του ημερολογίου Pirelli και εξελίχθηκε σε διεθνές fashion icon. Ο ενδυματολογικός συναγωνισμός της με την Κέιτ Μος αλλά και η προδοσία του Τζουντ Λο -με τον οποίο υπήρξαν το πιο hot ζευγάρι- απασχόλησαν έντονα τα MME. Στη συνέχεια, η Σιένα στράφηκε πιο σοβαρά στην κινηματογραφική της καριέρα διεκδικώντας σημαντικούς ρόλους και διακρίσεις. Πάντα όμως το όνομά της συμπεριλαμβανόταν στις λίστες των ωραιότερων και πιο sexy γυναικών.
