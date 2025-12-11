Πάτρα και GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με φόρεμα Maison Faliakos δια χειρός Βενέδικτου Αντύπα

Στην τελευταία 8άδα των διεκδικητών του τίτλου GNTM έφθασε η ομώνυμη εκπομπή με κεντρική παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Πατρινή καλλονή, στο επεισόδιο της χθεσινής Τετάρτης αποχαιρέτησε βουρκωμένη την Αννα. Τα υπόλοιπα μοντέλα οδεύουν πια στην τελική ευθεία για τη νίκη, με κριτές τους Λάκη Γαβαλά, Αγγελο Μπράτη, Εντι Γαβριηλίδη.

Η Ηλιάνα σε αυτή την μετάδοση φόρεσε ένα πολύ ιδιαίτερο, λευκό mini dress του ιστορικού ελληνικού οίκου Maison Faliakos με εφαρμοστό bustier και balloon φραμπαλάδες. Εμοιαζε μάλιστα σαν ζωγραφισμένο, θυμίζοντας έργο μοντέρνας τέχνης.