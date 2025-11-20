Σύμπτωση: Kέιτ Μίντλετον και Μελάνια Τραμπ με βραδινά ντραπέ φορέματα σε πράσινο

Οι δυο διάσημες κυρίες προσέγγισαν διαφορετικά το δημοφιλές trend της σαιζόν και ήταν υπέροχες
Τι σας λέγαμε για την φετινή εμμονή με το ντραπέ φόρεμα;
Οι στυλίστες της Κέιτ Μίντλετον και της Μελάνια Τραμπ τίμησαν την νούμερο 1 τάση, στις τελευταίες επίσημες εμφανίσεις των δυο κυριών.
Συγκεκριμένα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ντύθηκε με μια τέτοια δημιουργία για το ετήσιο φιλανθρωπικό γεγονός της Royal Variety Performance, όπου πάντα διαλέγει πολύ αμπιγιέ φορέματα. Το βράδυ της Τετάρτης στο Royal Albert Hall τρέλανε λοιπόν τα φλας με βελούδινη, μακριά τουαλέτα Talbot Runhof, ένα brand από το Μόναχο. Τα media αποκάλεσαν μάλιστα το look της «breathtaking».
To πατρόν σχημάτιζε κρουαζέ «v» μπροστά και δημιουργούσε κολακευτικές σούρες. Η Κέιτ συνδύασε το φόρεμα με γόβες Manolo Blahnik, τσαντάκι με κρύσταλλα Jenny Packham και βραχιόλι από τη συλλογή της Queen Mary. Μάλιστα, έτσι ανέδειξε και την δημοτικότητα του βελούδου στη διεθνή μόδα, στοιχείο που εντοπίστηκε και στον σμόκιν του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο τελευταίος έδειχνε πολύ χαρούμενος, τρυφερός και προστατευτικός με την Κέιτ.
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ επέλεξε μια πιο sexy και δυναμική εκδοχή του trend. To στράπλες, πολύ εφαρμοστό φόρεμά της στον τόνο του σμαραγδιού είχε ετικέτα του κορυφαίου Λιβανέζου couturier Elie Saab. Ο εν λόγω σχεδιαστής έχει ταυτίσει το όνομά του με το glam και τη λάμψη. Τα media σχολίασαν πως η υφή του ρούχου πατρέπεμπε σε ελαστικό δέρμα.
Στη συγκεκριμένη περίσταση βέβαια το χρώμα επιλέχθηκε λόγω της σημαίας της Σαουδικής Αραβίας. Η Μελάνια υποδέχθηκε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα στο Λευκό Οίκο και το outfit τίμησε την άφιξή του.
Το συνηθισμένο της iconic χτένισμα και οι ψηλοτάκουνες γόβες Louboutin δεν έλειψαν από το styling.
Πάτρα: Βανδαλισμοί στα υπό ανάπλαση σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου- ΦΩΤΟ
Vassilis Zoulias: Φλας στην «Beautiful» collection στο καταπράσινο Golf της Γλυφάδας
Μισέλ Γιο, ετών 63: Με νεανικό κούρεμα «pixie cut» εξέπληξε στο red carpet
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr