Σύμπτωση: Kέιτ Μίντλετον και Μελάνια Τραμπ με βραδινά ντραπέ φορέματα σε πράσινο

Τι σας λέγαμε για την φετινή εμμονή με το ντραπέ φόρεμα;

Οι στυλίστες της Κέιτ Μίντλετον και της Μελάνια Τραμπ τίμησαν την νούμερο 1 τάση, στις τελευταίες επίσημες εμφανίσεις των δυο κυριών.

Συγκεκριμένα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ντύθηκε με μια τέτοια δημιουργία για το ετήσιο φιλανθρωπικό γεγονός της Royal Variety Performance, όπου πάντα διαλέγει πολύ αμπιγιέ φορέματα. Το βράδυ της Τετάρτης στο Royal Albert Hall τρέλανε λοιπόν τα φλας με βελούδινη, μακριά τουαλέτα Talbot Runhof, ένα brand από το Μόναχο. Τα media αποκάλεσαν μάλιστα το look της «breathtaking».

To πατρόν σχημάτιζε κρουαζέ «v» μπροστά και δημιουργούσε κολακευτικές σούρες. Η Κέιτ συνδύασε το φόρεμα με γόβες Manolo Blahnik, τσαντάκι με κρύσταλλα Jenny Packham και βραχιόλι από τη συλλογή της Queen Mary. Μάλιστα, έτσι ανέδειξε και την δημοτικότητα του βελούδου στη διεθνή μόδα, στοιχείο που εντοπίστηκε και στον σμόκιν του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο τελευταίος έδειχνε πολύ χαρούμενος, τρυφερός και προστατευτικός με την Κέιτ.