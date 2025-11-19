Vassilis Zoulias: Φλας στην «Beautiful» collection στο καταπράσινο Golf της Γλυφάδας

O επίλογος της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας γράφτηκε στο ηλιόλουστο Glyfada Golf Club, με την συλλογή «Beautiful» του Βασίλη Ζούλια.

Το δημοφιλές ελληνικό label επέλεξε να βγει έξω από τον βασικό φετινό χώρο του Καπνεργοστασίου, για να προβάλει τις δημιουργίες του επόμενου καλοκαιριού μέσα στο πράσινο και δίπλα στη θάλασσα.

Η αισθητική ήταν πιστή βέβαια στο αγαπημένο, διαχρονικό style που υμνεί τη θηλυκότητα και το νοσταλγικό glam της παλιάς Αθήνας. Πολλά florals σε ρομαντικούς παστέλ τόνους, πολύ κίτρινο λεμονί, ρίγες, πουά, απρο- μαύρο. Μια σειρά αισιόδοξη και φωτεινή με signature σιλουέτες και fifties, sixties, seventies αναφορές.