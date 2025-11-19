Vassilis Zoulias: Φλας στην «Beautiful» collection στο καταπράσινο Golf της Γλυφάδας

O κορυφαίος Ελληνας σχεδιαστής θάμπωσε με τα ρομαντικά του florals και όχι μόνο
O επίλογος της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας γράφτηκε στο ηλιόλουστο Glyfada Golf Club, με την συλλογή «Beautiful» του Βασίλη Ζούλια.
Το δημοφιλές ελληνικό label επέλεξε να βγει έξω από τον βασικό φετινό χώρο του Καπνεργοστασίου, για να προβάλει τις δημιουργίες του επόμενου καλοκαιριού μέσα στο πράσινο και δίπλα στη θάλασσα.
Η αισθητική ήταν πιστή βέβαια στο αγαπημένο, διαχρονικό style που υμνεί τη θηλυκότητα και το νοσταλγικό glam της παλιάς Αθήνας. Πολλά florals σε ρομαντικούς παστέλ τόνους, πολύ κίτρινο λεμονί, ρίγες, πουά, απρο- μαύρο. Μια σειρά αισιόδοξη και φωτεινή με signature σιλουέτες και fifties, sixties, seventies αναφορές.
Από την πρόσκληση στο show άλλωστε, που απεικόνιζε λουλουδένιο outfit και ψάθινο καπέλο με βέλο καθώς και τη φράση «Only the beauty can save the world!», αντιλαμβανόσουν πως ο σχεδιαστής είναι ακλόνητος στο new retro όραμά του για τη μόδα. Δεν έλειψαν όπως πάντα τα statement κοσμήματα του Περικλή Κονδυλάτου.
Δείτε εικόνες, τα μοντέλα παρέλασαν κυκλικά και τα χαμόγελα στο φινάλε ήταν αδιάκοπα.
