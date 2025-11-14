Λάκης Γαβαλάς: Catwalk με μοντέλα του GNTM, παρούσα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Στον παλμό της Athens Fashion Week οι θιασώτες της ελληνικής μόδας.

Ο θεσμός φιλοξενείται για πρώτη φορά στον ιστορικό χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου επί της οδού Λένορμαν. Τη δεύτερη μέρα πολύς κόσμος χειροκρότησε τον Λάκη Γαβαλά, ο οποίος παρουσίασε την ανατρεπτική συλλογή «Electric Dreams» με έμφαση στα casual outfits. Πάντα μοναδικός θέλησε να αναδείξει ανερχόμενους σχεδιαστές, φίλους και μαθητές του αλλά και μοντέλα που τώρα ξεκινούν την καριέρα τους. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε και η συμμετοχή μοντέλων από το Greece’s Next Top Model.