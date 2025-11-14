Λάκης Γαβαλάς: Catwalk με μοντέλα του GNTM, παρούσα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ξεκίνησε η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας με διαδοχικά shows στο Καπνεργοστάσιο
Στον παλμό της Athens Fashion Week οι θιασώτες της ελληνικής μόδας.
Ο θεσμός φιλοξενείται για πρώτη φορά στον ιστορικό χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου επί της οδού Λένορμαν. Τη δεύτερη μέρα πολύς κόσμος χειροκρότησε τον Λάκη Γαβαλά, ο οποίος παρουσίασε την ανατρεπτική συλλογή «Electric Dreams» με έμφαση στα casual outfits. Πάντα μοναδικός θέλησε να αναδείξει ανερχόμενους σχεδιαστές, φίλους και μαθητές του αλλά και μοντέλα που τώρα ξεκινούν την καριέρα τους. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε και η συμμετοχή μοντέλων από το Greece’s Next Top Model.
Ραμόνα Βλαντή, Λάκης Γαβαλάς, Περικλής Κονδυλάτος, Ορσαλία Παρθένη, Όλγα Καραβερβέρη
Στιγμιότυπα της επίδειξης
Το show περιλάμβανε και αναβίωση του brand LAK με διάφορα λογοπαίγνια πάνω στα ρούχα. Στο πλευρό του ήταν και η Πατρινή καλλονή, μοντέλο και παρουσιάστρια Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με την οποία συνεργάζονται φέτος στην tv. Δείτε στιγμιότυπα.
Λάκης Γαβαλάς, Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Υβόννη Ντόστα
Ελενα Γαλύφα, Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Σούλα Λιάκου, Σάσα Σταμάτη, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς, Τόνια Φουσέκη, Ελενα Γαλύφα
