Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το αινιγματικό story της- «Να αρχίσω να σχεδιάζω έναν γάμο στο Παρίσι»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη, με την ίδια να είναι στο Παρίσι και να απολαμβάνει τις ομορφιές τις γαλλικής πρωτεύουσας.

Υπενθυμίζεται, πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης είχαν παντρευτεί το 2015 στο Λος Άντζελες, με κουμπάρους τη Γιάννα Τερζή και τον Δημήτρη Γιαννέτο, ωστόσο ο γάμος δεν κράτησε για πολύ, με τους δυο να χωρίζουν. Αργότερα το γνωστό μοντέλο ήρθε στην χώρα μας και έγινε διάσημη μέσα από την συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του GNTM.

Ωστόσο, η ζωή τα έφερε με τέτοιο τρόπο που η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης ήρθαν ξανά κοντά και μάλιστα θα παντρευτούν ξανά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το μέρος και το πότε θα γίνει η γαμήλια τελετή.

Κάπως έτσι, η ίδια η οποία βρίσκεται στο Παρίσι, θέλησε να «ανάψει» φωτιές, με τα story που ανέβασε, στα οποία… φωτογραφίζει ένα γάμο στην γαλλική πόλη.