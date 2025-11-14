«Κολλήσαμε» με τα γιορτινά φωτιστικά της IKEA, oι πιο χαριτωμένες και πρωτότυπες ιδέες

Τα παραδοσιακά λαμπιόνια παραμερίζονται και τα ενσωματωμένα LED κάνουν θραύση
Μεγάλη συλλογή διαφόρων ειδών για τα Χριστούγεννα έχει κυκλοφορήσει εδώ και μέρες η ΙΚΕΑ.
Καταρχήν μας αναστάτωσε μια γιρλάντα με φωτιζόμενα καρό κουτάκια αλλά τελικά ανακαλύψαμε πολλά ακόμα πρωτότυπα προιόντα στην κατηγορία του εποχικού holiday φωτισμού. Η διάσημη πολυεθνική αλυσίδα έχει καθιερωθεί στο προσιτό νεωτεριστικό design και αυτό φαίνεται και στη γιορτινή διακόσμηση.
Όπως θα δείτε τα συνηθισμένα καλώδια που μπαίνουν στην πρίζα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πολλά στοιχεία έχουν αποκτήσει ενσωματωμένα LED και λειτουργούν με μπαταρία. Επίσης λανσάρονται αυτόνομα, διάφορα επίκαιρα «καπέλα» για λάμπες. Πάρτε μια ιδέα.
Γιρλάντα φωτισμού με ενσωματωμένο φωτισμό LED με κουτάκια δώρου και μπαταρία
Aστέρι κορυφής δέντρου με ενσωματωμένο φωτισμό LED
Κερί με ενσωματωμένο φωτισμό LED
Φωτεινά σπιτάκια και ελαφάκια για διάφορες χρήσεις στο ντεκόρ
Eπιτραπέζιο διακοσμητικό με ενσωματωμένο LED
Φωτιστικό επιτραπέζιο σε σκανδιναβικό style
Γιρλάντα με χρυσά φύλλα και LED για το τραπέζι και όχι μόνο
Φωτεινό δεντράκι που ομορφαίνει διάφορα σημεία στο σπίτι
Kαπέλο φωτιστικού σε φόρμα αστεριού
Kαπέλα φωτιστικών σε διάφορα σχήματα
Eπιτραπέζιο φωτεινό κουτί
Μεταλικό φωτιστικό LED για παράθυρα και οροφές
Φωτεινοί ράβδοι για εξωτερικούς χώρους
