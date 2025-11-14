«Κολλήσαμε» με τα γιορτινά φωτιστικά της IKEA, oι πιο χαριτωμένες και πρωτότυπες ιδέες

Μεγάλη συλλογή διαφόρων ειδών για τα Χριστούγεννα έχει κυκλοφορήσει εδώ και μέρες η ΙΚΕΑ.

Καταρχήν μας αναστάτωσε μια γιρλάντα με φωτιζόμενα καρό κουτάκια αλλά τελικά ανακαλύψαμε πολλά ακόμα πρωτότυπα προιόντα στην κατηγορία του εποχικού holiday φωτισμού. Η διάσημη πολυεθνική αλυσίδα έχει καθιερωθεί στο προσιτό νεωτεριστικό design και αυτό φαίνεται και στη γιορτινή διακόσμηση.

Όπως θα δείτε τα συνηθισμένα καλώδια που μπαίνουν στην πρίζα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πολλά στοιχεία έχουν αποκτήσει ενσωματωμένα LED και λειτουργούν με μπαταρία. Επίσης λανσάρονται αυτόνομα, διάφορα επίκαιρα «καπέλα» για λάμπες. Πάρτε μια ιδέα.