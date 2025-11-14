Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

DECO

/

«Κολλήσαμε» με τα γιορτινά φωτιστικά της IKEA, oι πιο χαριτωμένες και πρωτότυπες ιδέες

«Κολλήσαμε» με τα γιορτινά φωτιστικά της...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Τα παραδοσιακά λαμπιόνια παραμερίζονται και τα ενσωματωμένα LED κάνουν θραύση

Μεγάλη συλλογή διαφόρων ειδών για τα Χριστούγεννα έχει κυκλοφορήσει εδώ και μέρες η ΙΚΕΑ.

Καταρχήν μας αναστάτωσε μια γιρλάντα με φωτιζόμενα καρό κουτάκια αλλά τελικά ανακαλύψαμε πολλά ακόμα πρωτότυπα προιόντα στην κατηγορία του εποχικού holiday φωτισμού. Η διάσημη πολυεθνική αλυσίδα έχει καθιερωθεί στο προσιτό νεωτεριστικό design και αυτό φαίνεται και στη γιορτινή διακόσμηση.

Όπως θα δείτε τα συνηθισμένα καλώδια που μπαίνουν στην πρίζα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πολλά στοιχεία έχουν αποκτήσει ενσωματωμένα LED και λειτουργούν με μπαταρία. Επίσης λανσάρονται αυτόνομα, διάφορα επίκαιρα «καπέλα» για λάμπες. Πάρτε μια ιδέα.

Γιρλάντα φωτισμού με ενσωματωμένο φωτισμ...

Γιρλάντα φωτισμού με ενσωματωμένο φωτισμό LED με κουτάκια δώρου και μπαταρία

Όπως θα δείτε τα συνηθισμένα καλώδια με τα λαμπιόνια που εφαρμόζουν στην πρίζα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πολλά στοιχεία έχουν αποκτήσει ενσωματωμένα LED και λειτουργούν με μπαταρία. Επίσης λανσάρονται αυτόνομα, διάφορα επίκαιρα «καπέλα» για λάμπες. Πάρτε μια ιδέα.

Aστέρι κορυφής δέντρου με ενσωματωμένο φωτισμό LED

Aστέρι κορυφής δέντρου με ενσωματωμένο φωτισμό LED

Κερί με ενσωματωμένο φωτισμό LED

Κερί με ενσωματωμένο φωτισμό LED

Φωτεινά σπιτάκια και ελαφάκια για διάφορ...

Φωτεινά σπιτάκια και ελαφάκια για διάφορες χρήσεις στο ντεκόρ

Eπιτραπέζιο διακοσμητικό με ενσωματωμένο LED

Eπιτραπέζιο διακοσμητικό με ενσωματωμένο LED

Φωτιστικό επιτραπέζιο σε σκανδιναβικό style

Φωτιστικό επιτραπέζιο σε σκανδιναβικό style

Γιρλάντα με χρυσά φύλλα και LED για το τ...

Γιρλάντα με χρυσά φύλλα και LED για το τραπέζι και όχι μόνο

Φωτεινό δεντράκι που ομορφαίνει διάφορα ...

Φωτεινό δεντράκι που ομορφαίνει διάφορα σημεία στο σπίτι

Kαπέλο φωτιστικού σε φόρμα αστεριού

Kαπέλο φωτιστικού σε φόρμα αστεριού

Kαπέλα φωτιστικών σε διάφορα σχήματα

Kαπέλα φωτιστικών σε διάφορα σχήματα

Eπιτραπέζιο φωτεινό κουτί

Eπιτραπέζιο φωτεινό κουτί

Μεταλικό φωτιστικό LED για παράθυρα και οροφές

Μεταλικό φωτιστικό LED για παράθυρα και οροφές

Φωτεινοί ράβδοι για εξωτερικούς χώρους

Φωτεινοί ράβδοι για εξωτερικούς χώρους

Φωτεινοί ράβδοι για εξωτερικούς χώρους

Φωτεινοί ράβδοι για εξωτερικούς χώρους

Ειδήσεις Τώρα

Κέιτ Μπλάνσετ, Μόναχο: Οικολόγος fashionista με τα καινοτόμα, ηθικά φτερά της Stella Mc Cartney

Bugonia: Λάνθιμος και… εξωγήινοι, σε ένα Πάνθεον γεμάτο ένθερμο φοιτητόκοσμο

Η μεγάλη συντροφιά του Inner Wheel στο Bodegas, υπέρ της «Κιβωτού της Αγάπης»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΙΚΕΑ Πάτρα Χριστούγεννα Διακόσμηση

Best View