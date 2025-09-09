Τρέλανε το Instagram η διακόσμηση του συναρπαστικού Saint Laurent δείπνου στη Βενετία

Πελώρια η ροτόντα στο Palazzo Grassi σε βαθυκόκκινο, magenda, χρυσό, με μαύρα σταφύλια… μέχρι και μελιτζάνες!

Το «Χρυσό Λέοντα» του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας κατέκτησε η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Και δεν ήταν μόνο οι stars που ανέβασαν τον πήχη στα promo events του φιλμ περί των οικογενειακών σχέσεων. Επειδή ο γαλλικός οίκος Saint Laurent ήταν συμπαραγωγός, το art de la table του επίσημου δείπνου που ετοίμασε ήταν επιεικώς φαντασμαγορικό. Εγινε στο επιβλητικό Palazzo Grassi, σε μια νοσταλγική σάλα αιθρίου με κολόνες.