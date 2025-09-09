Τρέλανε το Instagram η διακόσμηση του συναρπαστικού Saint Laurent δείπνου στη Βενετία

Πελώρια η ροτόντα στο Palazzo Grassi σε βαθυκόκκινο, magenda, χρυσό, με μαύρα σταφύλια… μέχρι και μελιτζάνες!
Το «Χρυσό Λέοντα» του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας κατέκτησε η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother».
Και δεν ήταν μόνο οι stars που ανέβασαν τον πήχη στα promo events του φιλμ περί των οικογενειακών σχέσεων. Επειδή ο γαλλικός οίκος Saint Laurent ήταν συμπαραγωγός, το art de la table του επίσημου δείπνου που ετοίμασε ήταν επιεικώς φαντασμαγορικό.
Εγινε στο επιβλητικό Palazzo Grassi, σε μια νοσταλγική σάλα αιθρίου με κολόνες.
Η τραπεζαρία ήταν μια πελώρια ροτόντα, φωτισμένη εσωτερικά. Διακοσμήθηκε με κεριά και σερβίτσια σε χρυσό, πάνω σε βαθυκόκκινο τραπεζομάντηλο. Στο κέντρο του τραπεζιού τοποθετήθηκε μια σύνθεση, σαν «χαλί» από λουλούδια, φυτά και φρούτα. Όλα τα στοιχεία φάνταζαν σαν να φύτρωσαν εκεί πάνω.
Ο γενικός τόνος που επικρατούσε ήταν το trendy magenda- κάτι ανάμεσα σε μπορντό και φούξια. Όμως γενικότερα επιλέχθηκαν τέτοιοι τόνοι και τα παράγωγά τους. Σταφύλια, κεράσια, μούρα, κορόμηλα και πολλά είδη από «λοφάκια»… Εσμιξαν αγκινάρες, με ηλιοτρόπια, χρυσάνθεμα, ορτανσίες, παχύφυτα, αγκάθια τα οποία συνδυάστηκαν χρωματικά με αποτέλεσμα μπαρόκ πίνακα.
Ηταν ένα event των Saint Laurent Productions, αφιερωμένο στους δημιουργούς- auteurs του σινεμά. Οι εικονες έκαναν ταχύτατα το γύρω του διαδικτύου, διαβάσαμε στο Instagram τα πιο εγκωμιαστικά σχόλια.
