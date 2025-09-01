Μόδα και αρχιτεκτονική: Χιλιάδες χρυσά πλακάκια «στο χέρι» στη μακρινή Σανγκάη

Το μεγαλύτερο Loewe flagship store ακτινοβολεί όσα το περιτριγυρίζουν και είναι η τελευταία design είδηση στο Instagram
Aρχιτεκτονικό επίτευγμα στην πιο δυναμική και γεμάτη ενέργεια μεγαλούπολη της Ασίας, τη Σανγκάη, από τον οίκο Loewe.
To δημοφιλές ισπανικό brand άνοιξε το μεγαλύτερο flagship store του στην καρδιά του Jing’an District. Μιλάμε για έναν επιβλητικό κύβο, κόντρα στους μακρουλούς πανύψηλους ουρανοξύστες, «ντυμένο» με 35.536 χρυσά, χειροποίητα πλακάκια.
Οι κεραμικές πλάκες ακτινοβολούν από μακριά και αντικατοπτρίζουν το φουτουριστικό περιβάλλον γύρω τους. Σχεδιάστηκαν από το ονομαστό το Studio Cumella της Βαρκελώνης. Διαμηνύουν πως η Loewe συνδέει την παράδοση του παρελθόντος της με τη χειροτεχνία και με τον ίδιο τρόπο ατενίζει το μέλλον.
Χρησιμοποιήθηκαν υλικά από την ανατολική, ορεινή Ισπανία. Στόχος ήταν ένα κτίριο- έμβλημα με πρόσοψη που μεταμορφώνεται από τις αντανακλάσεις.
Στο εσωτερικό της, η μοναδική αυτή μπουτίκ διαθέτει έργα σύγχρονης τέχνης, άφθονο λευκό neon φωτισμό, «πλάτες» από χρυσό και επίπλωση από μάρμαρο με «νερά». Οι πινελιές σε κεραμιδί, πορτοκαλί και τιρκουάζ αποτελούν αναφορά στα αιρετικά στοιχεία της διαδρομής της εταιρείας.
