Μόδα και αρχιτεκτονική: Χιλιάδες χρυσά πλακάκια «στο χέρι» στη μακρινή Σανγκάη

Το μεγαλύτερο Loewe flagship store ακτινοβολεί όσα το περιτριγυρίζουν και είναι η τελευταία design είδηση στο Instagram

Aρχιτεκτονικό επίτευγμα στην πιο δυναμική και γεμάτη ενέργεια μεγαλούπολη της Ασίας, τη Σανγκάη, από τον οίκο Loewe. To δημοφιλές ισπανικό brand άνοιξε το μεγαλύτερο flagship store του στην καρδιά του Jing’an District. Μιλάμε για έναν επιβλητικό κύβο, κόντρα στους μακρουλούς πανύψηλους ουρανοξύστες, «ντυμένο» με 35.536 χρυσά, χειροποίητα πλακάκια.