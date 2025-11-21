Avenue Montaigne, Παρίσι: «Χαμός» στο διαδίκτυο με τη φωταγώγηση του κτιρίου Dior

Η παραμυθένια, πολυφωτογραφημένη πρόσοψη συνδυάστηκε με το γενικότερο φωτισμό στα Ηλύσια Πεδία
Τα λεγόμενα «Holiday Lights» δηλαδή η χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση κτιρίων και ο γιορτινός στολισμός βιτρίνας αποτελούν σοβαρή υπόθεση για τους κολοσσούς της μόδας. Φέτος, ως τώρα, ο γαλλικός οίκος Dior κρατάει τα σκήπτρα της προσοχής και «σκίζει» σε Instagram και TikTok.
Αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις και τα δημοσιεύματα στα media για το εμβληματικό συγκρότημα της λεωφόρου Montaigne (flagship store και πολυχώρος) του διάσημου brand. To πελώριο νοσταλγικό κατάστημα που καταλαμβάνει ολόκληρο γωνιακό τετράγωνο στα Ηλύσια Πεδία, διαμόρφωσε σαν πολύχρωμο φωτεινό παραμύθι την πρόσοψή του. Η εγκατάσταση αυτή απεικονίζει στο κέντρο της το χαρακτηριστικό lucky star- τυχερό αστέρι του θρυλικού couturier Christan Dior και άλλα διαχρονικά σύμβολα όπως τα λουλούδια σε υπέροχες αποχρώσεις.
Μιλάμε για αδιαμφισβήτητο must- see που έχει τρελάνει travel bloggers και influencers.
Μάλιστα κλήθηκαν να κάνουν την ειδική τελετή εγκαινίων σε συνεργασία με το Δήμο Παρισιού, η Γαλλίδα ηθοποιός και Dior ambassador Καμίλ Κοτέν και η Ντελφίν Αρνό, εκπρόσωπος της πάμπλουτης φαμίλιας ιδιοκτητών του πανίσχυρου ομίλου LVMH .
Παραδοσιακά άλλωστε ο οίκος Dior είναι από τους πρώτους που κηρύσσουν επίσημα την έναρξη της γιορτινής περιόδου στη γαλλική πρωτεύουσα.
Καμίλ Κοτέν και Ντελφίν Αρνό
Εννοείται πως στις βιτρίνες και μέσα στο κατάστημα αστραποβολούν και άλλες συνθέσεις με όλα τα είδη Dior, ρίξτε μια ματιά…
