Φύση ως φαντασίωση και διάσημες γυναίκες στο καθιερωμένο ημερολόγιο Pirelli 2026

Οι εποχές με τις super sexy πόζες έχουν παρέλθει και το αποτέλεσμα είναι πιο αισθαντικό με έμπνευση από τη φύση. Ο Sølve Sundsbø χρησιμοποίησε φωτογραφικές προβολές, τεχνητό φως, υψηλή τεχνολογία και αυτοσχέδιες τεχνικές σε στούντιο για να δημιουργήσει εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από άλλα απόκοσμα περιβάλλοντα.

Κάθε γυναίκα αντιπροσωπεύει γη, νερό, φωτιά, αέρα, αιθέρα, λουλούδια. Όπως εξήγησε ο ίδιος, δεν επιθυμούσε να φωτογραφίσει νεαρά μοντέλα, αλλά άτομα με χαρακτήρα και προσωπικότητα.

«Το Pirelli Calendar 2026 γιορτάζει τη δύναμη και των ομορφιά των φυσικών στοιχείων» διαβάζουμε στην ομώνυμη διαδικτυακή σελίδα. Ο Sundsbø είναι ονομαστός για τους φανταστικούς κόσμους που δημιουργία με νεωτεριστικά ψηφιακά μέσα. Δήλωσε πως με τη συγκεκριμένη δουλειά αισθάνθηκε σαν να κέρδισε βραβείο. Διαδέχθηκε άλλωστε τεράστια ονόματα του φακού, οπότε νιώθει τιμή και ευγνωμοσύνη που τον επέλεξαν.