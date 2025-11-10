Burberry: Ξανά στο ιστορικό ξενοδοχείο Claridge’ s η καμπάνια των «σπιτικών» Λονδρέζικων Χριστουγέννων

Η Burberry επιμένει στη θαλπωρή και την βρετανική αίγλη του iconic ξενοδοχείου Claridge’ s.

Εκεί έγιναν για δεύτερη φορά τα γυρίσματα και η φωτογράφιση για την holiday campaign 2025. Mε τίτλο «Twas The Knight Before» απεικονίζει ένα χαρούμενο, χριστουγεννιάτικο πάρτι για συγγενείς και φίλους.

Επίκαιρη διακόσμηση, ζεστή ατμόσφαιρα, εδέσματα, φιλιά, αγκαλιές, γέλια, κάλαντα σε πρώτο πλάνο. Οι καλεσμένοι συγκεντρώνονται σε ένα υποτιθέμενο London townhouse. Είναι ντυμένοι με ρούχα και αξεσουάρ Burberry βέβαια. Κασκόλ, κουβέρτες, φουστίτσες στο αθάνατο καρό (που θεωρούνται υπέροχα δώρα των ημερών) αλλά και τα πασίγνωστα trench coats αιχμαλωτίζουν το φακό. Τα super models Ναόμι Κάμπελ και Ρόζι Χάντιγκτον καταφθάνουν. Εχει προσκληθεί επίσης ο ηθοποιός Νεουτι Γκάντγουα που μας συστήθηκε στο «Sex Education» του Netflix. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζένιφερ Σόντερς συμμετέχει ως οικοδέσποινα.