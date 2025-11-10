Προαστιακός Πάτρας: Επανέρχεται από σήμερα το δρομολόγιο Μποζαΐτικα–Ρίο

Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Η Hellenic Train ανακοίνωσε την αποκατάσταση των δρομολογίων μετά την ολοκλήρωση τεχνικών εργασιών από τον ΟΣΕ

Από σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, επανέρχεται σε κανονική λειτουργία το δρομολόγιο Μποζαΐτικα–Ρίο στη γραμμή Άγιος Ανδρέας–Ρίο–Άγιος Ανδρέας του Προαστιακού Πάτρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Η επαναφορά του δρομολογίου πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Με την επαναλειτουργία του τμήματος Μποζαΐτικα–Ρίο, αποκαθίσταται πλήρως η εξυπηρέτηση των επιβατών στη συγκεκριμένη γραμμή, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των κατοίκων και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής.

