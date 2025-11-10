Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη

Η Πάτρα αποχαιρετά σήμερα έναν σπουδαίο επιστήμονα και ενεργό πολίτη. Ο παιδίατρος και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Θρασύβουλος Μαυρομμάτης, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας, αφήνοντας πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην ιατρική κοινότητα όσο και στον πολιτικό χώρο που υπηρέτησε με συνέπεια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, , στις 3 το μεσημέρι, στον νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1945 και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική, ενώ ήταν Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών και Λέκτορας της Παιδιατρικής Κλινικής. Από το 1979 έως τη συνταξιοδότησή του, το 2012, υπηρέτησε με αφοσίωση την ιατρική επιστήμη και τους ασθενείς του.

Η προσφορά του στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών υπήρξε μακρόχρονη και ουσιαστική: διετέλεσε Πρόεδρος (1992-1993), Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οκτώ συνεχόμενες θητείες. Εκπροσώπησε τον ΙΣΠ στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και διετέλεσε μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το 2008 τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά του στον Σύλλογο.

Παράλληλα, είχε έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ το 1974, Πρόεδρος της ΝΕ ΟΝΝΕΔ και της ΝΟΔΕ Αχαΐας, καθώς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (1990-93), μέλος του Δ.Σ. του Καραμανδανείου και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε και παρενέβαινε στον τοπικό Τύπο με άρθρα για ζητήματα δημόσιας υγείας, κοινωνικής πολιτικής και νεολαίας, δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στο πρόβλημα των ναρκωτικών.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης υπήρξε μια εξέχουσα, πολύπλευρη προσωπικότητα που υπηρέτησε με αφοσίωση την επιστήμη, το Πανεπιστήμιο, την ιατρική κοινότητα και την κοινωνία της Αχαΐας. Η παρακαταθήκη του θα παραμείνει ζωντανή στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.