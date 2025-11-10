Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Νοεμβρίου

Σήμερα 10 Νοεμβρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται ο Άγιος Αρσένιος, καθώς και η μνήμη των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως, Αγίου Ωρίωνος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα,Αρσινόη*,

Εραστός, Εράστη, Εραστή,

Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα,

Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός,

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα*,

Μίλος, Μίλης, Μίλων,

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*,

Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη.

Άγιος Αρσένιος Καππαδόκης

Ο Αρσένιος γεννήθηκε το 1840 στα Φάρασα της Καππαδοκίας και σε ηλικία 26 ετών εκάρη μοναχός, ενώ αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος και του δόθηκε το οφίκιο του αρχιμανδρίτη.

Όταν γύρισε στην πατρίδα του, ετοίμασε αίθουσα για σχολείο, η οποία αντί για θρανία είχε δέρματα από πρόβατα. Πάνω στα δέρματα γονατισμένα τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματα και με αυτό το σοφό τρόπο δεν ερέθιζε τους Τούρκους, που νόμιζαν πως προσεύχονταν.

Όταν του έφερναν αρρώστους, για να τους διαβάσει, ποτέ δεν εξέταζε εάν ο άρρωστος είναι χριστιανός ή μουσουλμάνος, αλλά από ποια αρρώστια πάσχει, για να βρει την ανάλογη ευχή.

Είχε διαισθανθεί, από χρόνια μπροστά, πως θα έφευγαν μια μέρα για την Ελλάδα, κι έλεγε στους Φαρασιώτες να κάμουν οικονομίες για το δρόμο. Βάπτισε πρώτα όλα τα αβάπτιστα παιδιά, ανάμεσά τους και τον μικρό Αρσένιο Εζνεπίδη, τον μετέπειτα Άγιο Παΐσιο.

Η φυγή των Φαρασιωτών για την Ελλάδα έγινε στις 14 Αυγούστου 1924, στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής συμφωνίας για ανταλλαγή των πληθυσμών. Ανήμερα της Παναγίας γιόρτασαν στο πρώτο χωριό που στάθμευσαν, στις Άγχιαβούδες. Από εκεί, ο Αρσένιος γύρισε πάλι στα Φάρασα, για να βγάλει το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την Αγία Τράπεζα του Ναού των Αγίων Βαραχησίου και Ιωνά.

Ο Αρσένιος είχε πει πολλές φορές στο ποίμνιό του ότι «στην Ελλάδα θα ζήσω μόνο σαράντα μέρες». Τόσες και έζησε. Στις 10 Νοεμβρίου 1924 κοιμήθηκε στην Κέρκυρα και στις 11 Φεβρουαρίου 1986, η Ορθόδοξη Εκκλησία τον αγιοκατάταξε, λόγω του χαρίσματός του να θαυματουργεί.

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη.