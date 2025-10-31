Για χιονοπόλεμο με τον Γιανίκ Σίνερ, ντύθηκε με Gucci Altitude εν όψει Χειμερινών Ολυμπιακών

Ο Ιταλός tennis star παραμένει πρεσβευτής του ιταλικού οίκου- υπήρξε ταλέντο στο σκι και λατρεύει τα βουνά
Aκόμα μια καμπάνια με τον Ιταλό tennis star Γιανίκ Σίνερ από τον οίκο Gucci. Πρωταγωνιστεί στην καινούρια συλλογή Gucci Altitude, της κατηγορίας winter sportswear.
Λόγω της ορεινής του καταγωγής και της προηγούμενης πορείας του ως σκιέρ, ο διάσημος 24χρονος πρωταθλητής θεωρείται ιδανικός εκπρόσωπος των συγκεκριμένων ειδών ένδυσης. Εχοντας μόλις στεφθεί βασιλιάς της αντισφαίρισης στη Βιέννη και με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Milan-Cortina) να καραδοκούν, ποζάρει στο κατάλευκο χιόνι με άνεση και super stylish looks.
«Κάνοντας σκι απολαμβάνω να βγαίνω στη φύση. Όταν παίζεις τένις, τα στάδια είναι ωραία βέβαια, αλλά δεν υπάρχει επαφή με τη φύση. Εξαίρεση το γήπεδο του Μόντε Κάρλο με την ακαταμάχητη θέα στη θάλασσα» ανέφερε ο Σίνερ στο περιοδικό GQ.
«Ηταν μια ιδιαίτερη φωτογράφιση στα βουνά που ανέκαθεν αγαπώ. Η Gucci έρχεται με φοβερές ιδέες κάθε φορά, σε αυτή την περίπτωση ήταν μαγικά, μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Από τη στιγμή που έγινα Gucci ambassador έμαθα πολλά και κυρίως να καταλαβαίνω τον κόσμο της μόδας όλο και καλύτερα. Με γοητεύει να ανακαλύπτω χρωματικούς συνδυασμούς, την αίσθηση των υλικών και τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Όταν ταξιδεύω έχω πάντα μαζί μου το backpack που φτιάχθηκε για μένα. Επιπλέον δεν ανησυχώ πλέον ποτέ για το πώς θα φαίνομαι σε επίσημα events» συνέχισε.
Τώρα πάντως, παρατηρήστε όλο τον εξοπλισμό του σκι με ετικέτα Gucci, συν φόρμες, τζάκετ χιονιού, πλεκτά, πανωφόρια, αξεσουάρ στους κλασικούς, φίνους τόνους λευκού, μπλε, μαύρου ενώ δεν λείπει το εμβληματικό logo σε μπεζ.
