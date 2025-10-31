Για χιονοπόλεμο με τον Γιανίκ Σίνερ, ντύθηκε με Gucci Altitude εν όψει Χειμερινών Ολυμπιακών

Λόγω της ορεινής του καταγωγής και της προηγούμενης πορείας του ως σκιέρ, ο διάσημος 24χρονος πρωταθλητής θεωρείται ιδανικός εκπρόσωπος των συγκεκριμένων ειδών ένδυσης. Εχοντας μόλις στεφθεί βασιλιάς της αντισφαίρισης στη Βιέννη και με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Milan-Cortina) να καραδοκούν, ποζάρει στο κατάλευκο χιόνι με άνεση και super stylish looks.

«Κάνοντας σκι απολαμβάνω να βγαίνω στη φύση. Όταν παίζεις τένις, τα στάδια είναι ωραία βέβαια, αλλά δεν υπάρχει επαφή με τη φύση. Εξαίρεση το γήπεδο του Μόντε Κάρλο με την ακαταμάχητη θέα στη θάλασσα» ανέφερε ο Σίνερ στο περιοδικό GQ.

«Ηταν μια ιδιαίτερη φωτογράφιση στα βουνά που ανέκαθεν αγαπώ. Η Gucci έρχεται με φοβερές ιδέες κάθε φορά, σε αυτή την περίπτωση ήταν μαγικά, μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Από τη στιγμή που έγινα Gucci ambassador έμαθα πολλά και κυρίως να καταλαβαίνω τον κόσμο της μόδας όλο και καλύτερα. Με γοητεύει να ανακαλύπτω χρωματικούς συνδυασμούς, την αίσθηση των υλικών και τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Όταν ταξιδεύω έχω πάντα μαζί μου το backpack που φτιάχθηκε για μένα. Επιπλέον δεν ανησυχώ πλέον ποτέ για το πώς θα φαίνομαι σε επίσημα events» συνέχισε.