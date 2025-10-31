Πάτρα, ώρα 11.00! Το «βασίλειο» των διπλοπαρκαρισμένων- ΒΙΝΤΕΟ

Είναι 11 το πρωί, ώρα αιχμής στο κέντρο της Πάτρας. Δεκάδες οδηγοί έχουν επιλέξει να σταθμεύσουν… όπου βρουν.

Από την Κορίνθου μέχρι τη Μαιζώνος, και από την Αγίου Νικολάου μέχρι τη Γούναρη, τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Άλλοι «πετάγονται για ένα λεπτό», άλλοι σταματούν «μόνο για έναν καφέ», όμως στην πράξη δημιουργούν χάος.

Λεωφορεία εγκλωβίζονται, ταξί κορνάρουν, πεζοί προσπαθούν να περάσουν ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έχουν μετατρέψει τις λωρίδες κυκλοφορίας σε πάρκινγκ.

Η Πάτρα φαίνεται ότι έχει ανακηρυχθεί πρωτεύουσα του διπλοπαρκαρίσματος, με τους κανόνες του ΚΟΚ να εφαρμόζονται… κατά βούληση.