Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος λόγω διπλοπαρκαρισμένων- Καθυστερήσεις έως και μισή ώρα στα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Πάτρας, κυρίως στις οδούς Γούναρη και Κανακάρη, εξαιτίας των διπλοπαρκαρισμένων οχημάτων.

Η κίνηση στους δρόμους διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία, ενώ δεν έλειψαν οι έντονοι εκνευρισμοί από οδηγούς και πεζούς. Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στο thebest.gr, η κατάσταση παρέμεινε προβληματική για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ.

Όπως ανέφεραν οδηγοί λεωφορείων, τα δρομολόγια παρουσίασαν καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τα 30 λεπτά, με τον κόσμο να περιμένει στις στάσεις. «Κάτι πρέπει επιτέλους να γίνει με τα διπλοπαρκαρισμένα», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Η αυξημένη κίνηση αποδίδεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, και στο γεγονός ότι μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου και το κλείσιμο των καταστημάτων το απόγευμα της Τετάρτης, πολλοί πολίτες επέλεξαν σήμερα να κατέβουν στο κέντρο για τις τις υποχρεώσεις τους.