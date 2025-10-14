«Μάθημα» styling με το περιζήτητο super model Mona Tougaard, θα το τολμήσουμε;

H στήλη παρακολουθεί όσα διακηρύσσουν τα κορυφαία περιοδικά για την γκαρνταρόμπα της καινούριας σαιζόν.

Στο αμερικάνικο Harper’s Bazaar εντοπίσαμε τα απόλυτα must- have στο επίκαιρο styling, που σηματοδοτεί καινοτόμα φρεσκάδα στο ντύσιμο. Οι συνδυασμοί αποτυπώνουν τη βασική ιδέα του Jonathan Anderson για τον Dior (new vintage σακάκια με βερμούδες εργασίας), την «καταιγίδα» από πλούσια γουναρικά αλλά και τις νέες σιλουέτες στα δερμάτινα. Είναι εδώ τα καρό, τα ανδρικά πουκάμισα αλλά και τα τζιν σορτσάκια, οι φιόγκοι και το δημοφιλές μοτίβο με τους ρόμβους. Πάρτε ιδέες πως θα τα συνδυάσετε, το περιοδικό βασίστηκε στο ατίθασο πνεύμα fashinistas όπως η Ριάνα. Mιλάμε για trendy ρούχα με κόντρα αισθητική φιλοσοφία!