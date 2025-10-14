«Μάθημα» styling με το περιζήτητο super model Mona Tougaard, θα το τολμήσουμε;

Η φωτογράφιση του Harper’s Bazaar που ξεχωρίσαμε με τα απαραίτητα κομμάτια της επόμενης μέρας της μόδας
H στήλη παρακολουθεί όσα διακηρύσσουν τα κορυφαία περιοδικά για την γκαρνταρόμπα της καινούριας σαιζόν.
Στο αμερικάνικο Harper’s Bazaar εντοπίσαμε τα απόλυτα must- have στο επίκαιρο styling, που σηματοδοτεί καινοτόμα φρεσκάδα στο ντύσιμο. Οι συνδυασμοί αποτυπώνουν τη βασική ιδέα του Jonathan Anderson για τον Dior (new vintage σακάκια με βερμούδες εργασίας), την «καταιγίδα» από πλούσια γουναρικά αλλά και τις νέες σιλουέτες στα δερμάτινα. Είναι εδώ τα καρό, τα ανδρικά πουκάμισα αλλά και τα τζιν σορτσάκια, οι φιόγκοι και το δημοφιλές μοτίβο με τους ρόμβους. Πάρτε ιδέες πως θα τα συνδυάσετε, το περιοδικό βασίστηκε στο ατίθασο πνεύμα fashinistas όπως η Ριάνα. Mιλάμε για trendy ρούχα με κόντρα αισθητική φιλοσοφία!
Δερμάτινο σε κόκκινο, μαζί με αντρικό παντελόνι με πιέτες και εσωτερικό πουκάμισο με λευκό γιακά (Celine)
Τζάκετ σε βικτωριανή, μεσάτη γραμμή, με σιέλ αντρικό πουκάμισο, cargo εβαζέ βερμούδα και αθλητικά σε καφέ (Dior)
Σακάκι και γιλέκο, φορεμένα με χακί cargo βερμούδα πάνω από κολάν (Emporio Armani- JW Anderson)
Kοντή καφέ γούνα πάνω από πλεκτό με ρόμβους και τζιν σορτς (Altuzarra- Coach- Frame)
Μούσα η 23χρονη Δανή Mona Tougaard από τα πιο περιζήτητα μοντέλα παγκοσμίως (την είδαμε στις top πασαρέλες μαζί με τη Βιτόρια Τσερέτι. Στα 23 της με εξωτικά χαρακτηριστικά, έχει κληρονομήσει τη γοητεία από τις ρίζες της μητέρας της σε Σομαλία, Αιθιοπία, Τουρκία.
Eπάνω αριστερά: Χαλαρά, ανδρόγυνα παλτό σε γήινους τόνους (Pheobe Philo) Δεξιά: Πλεκτά και γούνινοι γιακάδες (Μiu Miu) σε συνδυασμό με κολάν ή skinny jeans και γοβάκια τύπου Mary Janes (Le Monde Beryl)
Kαρό σακάκι με ασορτί γιλέκο και πουλόβερ με «V» (Coach) μαζί με σκισμένο τζιν σορτς (Levi’s) και αξεσουάρ λαιμού με γουνάκια (Chloe)
Oγκώδη bomber μπουφάν ή παρκά συνδυασμένα με μεταξωτά πουκάμισα με φιόγκο (Louis Vuitton)
Λευκή γούνα και σορτς (Alaia- Frame)
Σακάκι, πουκάμισο, μίνι φούστα και μπότες με στοιχεία loafer (όλα Prada)
