Netflix: Kι άλλο «Monster» by Ράιαν Μέρφι, τρομάξτε με την περίπτωση Εντ Γκιν

Όπως λέγεται, ο διαβόητος δολοφόνος ενέπνευσε τις ταινίες «Ψυχώ» και «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι»
Σας αρέσουν οι αληθινές υποθέσεις αποτρόπαιων δολοφονιών;
Μετά από τους εγκληματίες Τζέφρι Ντάμερ και αδελφούς Μενέντεζ, ο πανίσχυρος δημιουργός Ράιαν Μέρφι παρουσιάζει έναν αιμοσταγή serial killer των fifties. Στη σειρά «Τέρας: Η ιστορία του Εντ Γκιν»- Monster: The Ed Gein Story» του Netflix ξεδιπλώνεται η δράση εκείνου που ενέπνευσε «Ψυχώ», «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι», «Η σιωπή των αμνών».
Και πραγματικά η σύλληψή του αποκάλυψε τις πιο ανατριχιαστικές σκηνές μέσα στο σπίτι του.
Συγκεκριμένα, στις 16 Νοεμβρίου 1957, εξαφανίστηκε η Μπερνίς Γουόρντεν, ιδιοκτήτρια καταστήματος στο Πλέινφιλντ του Ουισκόνσιν. Η αστυνομία βρήκε ανοιχτή την ταμειακή μηχανή, λεκέδες αίματος στο πάτωμα και μια απόδειξη που είχε γράψει η ίδια για την πώληση αντιψυκτικού στον Εντ Γκιν το προηγούμενο βράδυ.
Ο Γκιν, ο οποίος ζούσε σε φάρμα στα περίχωρα του Ουισκόνσιν, ήταν φαινομενικά ένας ντροπαλός αγρότης που ζούσε μοναχικά, με την υπερπροστατευτική μητέρα του. Όταν τον έπιασαν όμως, εντοπίστηκε το ακέφαλο σώμα της Γουόρντεν κρεμασμένο ανάποδα στην αποθήκη του.
Η λίστα με τα αντικείμενα που βρήκαν οι αστυνομικοί περιλαμβάνουν ανθρώπινα μέλη που είχαν μετατραπεί σε έπιπλα και οικιακά σκεύη (π.χ. αμπαζούρ φτιαγμένο από ανθρώπινο πρόσωπο, κουζινικά σκεύη φτιαγμένα από κρανία, καρέκλα από δέρμα και εννέα αιδοία σε ένα κουτί παπουτσιών). Μάλιστα, ο ίδιος ο Γκιν φορούσε μάσκα φτιαγμένη από το δέρμα ενός από τα θύματά του!
Στο δεύτερο επεισόδιο του Netflix υποδηλώνεται πάντως ξεκάθαρα πως ο Χίτσκοκ κινητοποιήθηκε από την πολύκροτη αυτή η υπόθεση. Ο θρυλικός σκηνοθέτης, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χολάντερ στη σειρά, εμφανίζεται να έχει συναντήσεις με τον συγγραφέα του «Ψυχώ» και να περπατάει με τον πρωταγωνιστή του, Άντονι Πέρκινς (τον υποδύεται ο Τζόι Πολάρ). Σκηνικό ένα αντίγραφο του σπιτιού του ψυχωτικού Γκιν…
Δείτε τον τρίτο κύκλο Monster και θα τα μάθετε όλα. Στο ρόλο του Γκιν ο ηθοποιός Τσάρλι Χάναμ.
