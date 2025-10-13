Netflix: Kι άλλο «Monster» by Ράιαν Μέρφι, τρομάξτε με την περίπτωση Εντ Γκιν

Σας αρέσουν οι αληθινές υποθέσεις αποτρόπαιων δολοφονιών;

Μετά από τους εγκληματίες Τζέφρι Ντάμερ και αδελφούς Μενέντεζ, ο πανίσχυρος δημιουργός Ράιαν Μέρφι παρουσιάζει έναν αιμοσταγή serial killer των fifties. Στη σειρά «Τέρας: Η ιστορία του Εντ Γκιν»- Monster: The Ed Gein Story» του Netflix ξεδιπλώνεται η δράση εκείνου που ενέπνευσε «Ψυχώ», «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι», «Η σιωπή των αμνών».

Και πραγματικά η σύλληψή του αποκάλυψε τις πιο ανατριχιαστικές σκηνές μέσα στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, στις 16 Νοεμβρίου 1957, εξαφανίστηκε η Μπερνίς Γουόρντεν, ιδιοκτήτρια καταστήματος στο Πλέινφιλντ του Ουισκόνσιν. Η αστυνομία βρήκε ανοιχτή την ταμειακή μηχανή, λεκέδες αίματος στο πάτωμα και μια απόδειξη που είχε γράψει η ίδια για την πώληση αντιψυκτικού στον Εντ Γκιν το προηγούμενο βράδυ.