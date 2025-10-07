Πλησιάζει το χαριτωμένο «Nobody wants this» νούμερο 2, από 23/10 στο Netflix

Το φινάλε του πρώτου κύκλου επεισοδίων ήταν συγκινητικό happy, γιατί εκείνος αποφάσισε να μην χωρίζουν τελικά κι ας απειλείται η δουλειά του. Ειδικά οι γυναίκες τηλεθεάτριες ρίγησαν...

Επιτέλους, έρχεται η δεύτερη σεζόν της αγαπημένης rom-com Nobody Wants This στο Netflix. Στις 23 Οκτωβρίου έχει οριστεί η πρεμιέρα στην πλατφόρμα. Οι διάσημοι tv stars Κρίστεν Μπελ και Άνταμ Μπρόντι, το ντουέτο ο που έκανε θραύση τόσο αναπάντεχα, ξανασμίγουν στους ρόλους τους. Η ιστορία συνεχίζει από εκεί που την αφήσαμε. Θα δούμε την πολυπλοκότητα της σχέσης του Νόα και της Τζοάν, τα νέα εμπόδια που θα συναντήσουν, αλλά και το πόσο διατεθειμένοι είναι να τα ξεπεράσουν.

Μάλιστα, στα πολυαναμενόμενα επεισόδια θα δούμε και τις guest εμφανίσεις της Λείτον Μίστερ και του Σεθ Ρόγκαν.