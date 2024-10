«Χαμός» με το «Nobody Wants This», έρωτας χειροπιαστός και φωνή των millenials women

Η διαφορά της προσέγγισης φαίνεται π.χ. όταν η κεντρική ηρωίδα κάνει ένα μακρύ μονόλογο, που παραδοσιακά δεν αντέχουν οι άνδρες. Ρωτάει λοιπόν αν είναι το πιο μη ελκυστικό πράγμα που του έχει συμβεί. Όμως παίρνει την απάντηση: «No, the most attractive. I want this. I want all of this».

Παρακολουθούμε την ερωτική ιστορία του γοητευτικού Εβραίου ραβίνου Νόα και της podcast host Τζόαν. Όπως αναφέρει η δημιουργός της σειράς Erin Foster, η οποία εμπνεύστηκε από το δικό της love story με τον άντρα της, «αισθανόμουν πάντα ως συγγραφέας πως δεν ήθελα να ακολουθήσω τα συμβατικά πρότυπα. Δεν ήθελα «στημένα» προβλήματα που δεν συναντάμε γύρω μας αλλά μια αληθινή σχέση».

Η αγάπη στην ολοκληρωτική της έννοια μπορεί να μεταλλάσσεται όσο περνούν τα χρόνια. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά βιώματα, ανάγκες και συμπεριφορές, στις υγιείς, ρεαλιστικές επαφές.