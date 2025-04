Tη θρυλική τραγουδίστρια του «Be my Baby», Ρόνι Σπέκτορ, θα υποδυθεί η Ζεντάγια

Η θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια με την επεισοδιακή ζωή, που θεωρείται το αυθεντικό «κακό κορίτσι» του rock and roll, έχει συνδέσει το όνομά της με το αξεπέραστο hit «Be My Baby». Mεσουρανούσε την εποχή των sixties στη Νέα Υόρκη με το γυναικείο συγκρότημα Ronettes, ενώ στα seventies ξεκίνησε σόλο καριέρα. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών το 2022, νικημένη από τον καρκίνο.

Η ταινία θα βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο «Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette» που κυκλοφόρησε το 1990. Όμως θα επικεντρώνεται στη σχέση της με τον μουσικό παραγωγό Φιλ Σπέκτορ.

Ο γάμος τους έγινε το 1968 και κράτησε έξι χρόνια. Είχαν υιοθετήσει τρία παιδιά. Η ίδια αποκάλυψε ότι ζούσε σχεδόν φυλακισμένη μέχρι το 1972 που κυριολεκτικά δραπέτευσε ξυπόλητη από το σπίτι τους.

Η Zendaya θα είναι και συμπαραγωγός μαζί με τους Μαρκ Πλατ, 'Ανταμ Σίγκελ και Αντέλ Ρομάνσκι. Ο μάνατζερ και δεύτερος σύζυγος της Σπέκτορ, Τζόναθαν Γκρίνφιλντ θα συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός, σύμφωνα με το Deadline.

Η A24 που είναι πίσω από τη φιλόδοξη κινηματογραφική ταινία είναι υπεύθυνη και για την πολύκροτη σειρά «Euphoria»της Ζεντάγια αλλά και της επερχόμενης ταινίας «The Drama», στην οποία συμπρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Αναμένουμε λοιπόν.

