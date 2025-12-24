Ξέρετε τον Keith Lee; Tα χρυσά ονόματα στα TikTok Awards του Λος Αντζελες

Creator of the Year ψηφίστηκε ο Keith Lee στην απονομή των βραβείων TikTok στο Λος Αντζελες.

Θεωρείται ο κορυφαίος σύγχρονος influencer της δημοφιλούς πλατφόρμας, καθώς κάνει την επιρροή να μοιάζει προσωπική, ενώ παράλληλα επηρεάζει τον πραγματικό κόσμο.

Τα food reviews του Lee έχουν ενισχύσει μικρές επιχειρήσεις, έχουν αλλάξει την τοπική δυναμική και έχουν υπενθυμίσει στο κοινό ότι η αυθεντικότητα εξακολουθεί να κερδίζει στο διαδίκτυο. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, πραγματικά αποθεώθηκε. Μόλις 29 ετών από το Μίτσιγκαν, γράφει ιστορία στα social media με βάση το Λας Βέγκας.

Ένα ακόμα όνομα που έκανε αίσθηση στο event ήταν η γόνος ξενοδοχείων, icon της pop culture και dj, Paris Hilton η οποία κατέκτησε τον τίτλο Muse of the Year.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το Instagram παραμένει ασυναγώνιστο σε συνολική επιρροή παγκοσμίως, όμως το TikTok το ξεπερνάει στη διάρκεια χρόνου χρήσης.