Celia Kritharioti: Στο επίσημο πρόγραμμα της Paris Couture Week μαζί με Schiaparelli, Dior, Chanel!

Μεγάλη και τιμητική στιγμή για την Ελληνίδα σχεδιάστρια η αναγνώριση από την Fédération de la Haute Couture et de la Mode
Δεν είναι η πρώτη συμμετοχή της στην ξακουστή couture week του Παρισιού, αλλά είναι η πρώτη φορά που συγκαταλέγεται στο επίσημο, κεντρικό πρόγραμμα.
Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη εισέβαλε στο calendar των επιδείξεων της αφρόκρεμας των οίκων υψηλής ραπτικής του πλανήτη. Το διάστημα 20- 29 Ιανουαρίου όπου τα ντεφιλέ θα διαδέχονται το ένα το άλλο, το label Celia Kritharioti θα αναδειχθεί την τελευταία μέρα του θεσμού.
Τις ημέρες εκείνες θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους Schiaparelli, Christian Dior, Georges Hobeika, Valentino Couture, Giambattista Valli, Chanel, Giorgio Amani Prive, Elie Saab, Ashi Studio, Germanier κ.α.
Συγκεκριμένα, η είσοδος στο Celia Kritharioti show επιτρέπεται μόνο με προσωπικές προσκλήσεις στις 3 το μεσημέρι στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Εχει προβλεφθεί και ψηφιακή μετάδοση.
Φημισμένη για τις glam βραδινές της δημιουργίες, με τα απίθανα κεντήματα, τα φτερά, τους ρομαντικούς φιόγκους και φραμπαλάδες, η couturier αναμένεται να προσελκύσει celebrities παγκόσμιας ακτινοβολίας. Η παρουσία της αυτή αποτελεί διάκριση που αναβαθμίζει το όνομά της και την «απογειώνει» στο παγκόσμιο χρηματιστήριο της μόδας.
Η Ομοσπονδία Υψηλής Ραπτικής και Μόδας (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) αναφέρεται στη Σίλια Κριθαριώτη ως «καινοτόμο σχεδιάστρια-ιδιοκτήτρια του παλαιότερου ελληνικού οίκου μόδας».
Ως ιδιοκτήτρια του Οίκου Τσούχλου (ιδρύθηκε το 1906) μπορεί επισήμως να θεωρείται η κορυφαία διεθνής εκπρόσωπος της Ελλάδας στον τομέα της. Θυμίζουμε πως τουαλέτες της έχουν φορέσει royals και stars όπως Τζένιφερ Λόπεζ, Μπιγιονσέ, Zεντάγια αδελφές Καρντάσιαν κ.α. Εχει συνεργαστεί με τα πιο λαμπερά super models. Στο παρελθόν στην παριζιάνικη couture week έχει αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας ο Γιάννης (Ζαν) Ντεσές.
