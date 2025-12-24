Celia Kritharioti: Στο επίσημο πρόγραμμα της Paris Couture Week μαζί με Schiaparelli, Dior, Chanel!

Δεν είναι η πρώτη συμμετοχή της στην ξακουστή couture week του Παρισιού, αλλά είναι η πρώτη φορά που συγκαταλέγεται στο επίσημο, κεντρικό πρόγραμμα.

Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη εισέβαλε στο calendar των επιδείξεων της αφρόκρεμας των οίκων υψηλής ραπτικής του πλανήτη. Το διάστημα 20- 29 Ιανουαρίου όπου τα ντεφιλέ θα διαδέχονται το ένα το άλλο, το label Celia Kritharioti θα αναδειχθεί την τελευταία μέρα του θεσμού.

Τις ημέρες εκείνες θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους Schiaparelli, Christian Dior, Georges Hobeika, Valentino Couture, Giambattista Valli, Chanel, Giorgio Amani Prive, Elie Saab, Ashi Studio, Germanier κ.α.

Συγκεκριμένα, η είσοδος στο Celia Kritharioti show επιτρέπεται μόνο με προσωπικές προσκλήσεις στις 3 το μεσημέρι στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Εχει προβλεφθεί και ψηφιακή μετάδοση.