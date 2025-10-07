Τέιλορ Σουίφτ: Επέλεξε headpiece Celia Kritharioti για το νέο της άλμπουμ

Η δισκογραφική δουλειά «The Life of a Showgirl» αναφέρεται στον πολύκροτο έρωτα και τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι
Η τραγουδοποιός και performer- φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ τίμησε ξανά το διεθνούς φήμης ελληνικό label Celia Kritharioti Haute Couture, στην παρουσίαση του καινούριου της άλμπουμ.
Η 35χρονη Αμερικανίδα supers star, από τα δημοφιλέστερα μουσικά είδωλα παγκοσμίως, είχε ντυθεί παλιότερα με δημιουργία Celia Kritharioti στο video clip του τραγουδιού «Karma», ενώ τώρα επέλεξε ένα glam, statement αξεσουάρ του οίκου για το νέο δισκογραφικό της βήμα.
Συγκεκριμένα, φοράει ένα headpiece, κεντημένο στο χέρι με αστέρια, κατευθείαν από την πασαρέλα. Oι 12 σειρές από αστέρια συμβολίζουν τα άλμπουμ της, μέχρι σήμερα, σκορπώντας λάμψη.
Θυμίζουμε πως ο οίκος δραστηριοποιείται από το 1906 και είναι ο παλιότερος στο χώρο της υψηλής ραπτικής στη χώρα μας.
Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «The Life of a Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ είναι εμπνευσμένο από την προσωπική ζωή της και τον αρραβώνα της με τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι. Είναι το 12ο άλμπουμ της καριέρας της, με ισάριθμα κομμάτια Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει μια διασκευή του θρυλικού τραγουδιού του Τζορτζ Μάικλ «Father Figure», από το 1987, ενώ περιλαμβάνει και συνεργασία με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Mάλιστα, το άλμπυμ πέτυχε το μεγαλύτερο άνοιγμα εβδομάδας του 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερες από 304.000 πωλήσεις από την ημέρα κυκλοφορίας του. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά τις πρώτες εβδομάδες πωλήσεων των προηγούμενων άλμπουμ της, The Tortured Poets Department (270.000) και Midnights (204.000).
(Φωτο clickatlife)
