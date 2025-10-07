Τέιλορ Σουίφτ: Επέλεξε headpiece Celia Kritharioti για το νέο της άλμπουμ

Η τραγουδοποιός και performer- φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ τίμησε ξανά το διεθνούς φήμης ελληνικό label Celia Kritharioti Haute Couture, στην παρουσίαση του καινούριου της άλμπουμ.

Η 35χρονη Αμερικανίδα supers star, από τα δημοφιλέστερα μουσικά είδωλα παγκοσμίως, είχε ντυθεί παλιότερα με δημιουργία Celia Kritharioti στο video clip του τραγουδιού «Karma», ενώ τώρα επέλεξε ένα glam, statement αξεσουάρ του οίκου για το νέο δισκογραφικό της βήμα.

Συγκεκριμένα, φοράει ένα headpiece, κεντημένο στο χέρι με αστέρια, κατευθείαν από την πασαρέλα. Oι 12 σειρές από αστέρια συμβολίζουν τα άλμπουμ της, μέχρι σήμερα, σκορπώντας λάμψη.