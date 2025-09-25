To φθινόπωρο των Callista bags, με νέα σχέδια και το πολύ επίκαιρο σουέτ

Το ελληνικό label παρουσιάζει για τη σαιζόν Φθινόπωρο-Χειμώνα 2025-26 μια συλλογή βασισμένη στο «less is more», με λεπτομέρειες διακριτικές και design που δεν «φωνάζει». Καθαρές γραμμές, οργανικές φόρμες εκλεκτά δέρματα αποτελούν διαχρονικές αξίες.

Η χρωματική παλέτα του brand ανανεώνεται και ενισχύεται με γήινους τόνους - καφέ, γκρι, κεραμιδί.

Η έκπληξη έρχεται με την επιστροφή του super trendy suede, ενός υλικού ζεστού, βελούδινου και απίστευτα πολυτελούς. Το συναντάμε σε αποχρώσεις του καφέ και του βουργουνδί. Χαρίζει νέα αίσθηση στις μικρές τσάντες αλλά και στην καινούρια, oversized tote, που είναι η επιτομή της αβίαστης κομψότητας. Κυκλοφορούν επίσης τα σχήματα mini barrel και mini washbag, Venetia clutch, Venus bag, flap bag σε φρέσκιες εκδοχές μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον μας.