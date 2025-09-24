Δεν χάνεται η ρετροσπεκτίβα για τον ξακουστό εικαστικό Λουκά Σαμαρά στον Πειραιά

Η γκαλερί The Intermission συνεχίζει να παρουσιάζει διάσημα ονόματα που σπάνια απολαμβάνουμε εκτός μουσείων στην Ελλάδα
Ο διάσημος και πρωτοποριακός καλλιτέχνης Λουκάς Σαμαράς, που συνέδεσε το όνομά του με την επαναστατική, αρτίστικη σκηνή της Νέας Υόρκης, πέθανε πέρυσι στα 88 του χρόνια.
Και η καινούρια γκαλερί The Intermission του Πειραιά μας δίνει την ευκαιρία να θαυμάζουμε αναδρομικά, επιλεγμένα έργα από όλες τις περιόδους της διαδρομής του. Η έκθεση με τίτλο «Master of the Uncanny», ξεκινάει στις 25/9, ως η πρώτη - μετά από 20 χρόνια, ατομική παρουσίαση στη χώρα που γεννήθηκε. Πραγματοποιείται μάλιστα σε συνεργασία με τη διεθνή γκαλερί τέχνης Pace, η οποία εκπροσωπεί αποκλειστικά τον εικαστικό από το 1965.
Θα εκτεθούν δημιουργίες που χρονολογούνται από το 1960 ως το 2020, ανάμεσά τους γλυπτά-κοσμήματα, δείγματα από τις επεξεργασμένες φωτογραφίες «Auto Polaroids» και «Photo-Transformations», καθώς και οι ενότητες «Mosaic Paintings», «Reconstructions» και «Box».
Ο Σαμαράς γεννήθηκε το 1936 στην Καστοριά, έζησε την Κατοχή και τον Εμφύλιο στην Ελλάδα και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1948, οπότε και επανενώθηκε η οικογένειά του, αφού ο γουνέμπορος πατέρας του είχε αποκλειστεί εκεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σπούδασε με κρατική υποτροφία στη Σχολή Καλών Τεχνών και Επιστημών του Rutgers University, ενώ παράλληλα εκπαιδεύτηκε στους τομείς της λογοτεχνίας, της υποκριτικής και της ιστορία τέχνης. Επιπλέομ συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ στο Queen’s Theater.
Στην πορεία του, καταπιάστηκε με γλυπτική, φωτογραφία, ζωγραφική, εγκαταστάσεις, ψηφιακά μέσα και τέχνη που φοριέται. Θεωρείται κορυφαία μορφή της avant-garde σκηνής της Νέας Υορκης στα μέσα του 20ού αιώνα. Toν αποκαλούν τιτάνα και ηγέτη στο χώρο του, ακραίο, εκκεντρικό, παράτολμα ναρκισσιστικό. Καθιερώθηκε μέσα από θέματα της αυτοαπεικόνισης, της αυτό-εξερεύνησης και της ταυτότητας πειραματιζόμενος διαρκώς με διαφορετικά υλικά.
Ειδικά οι συνθέσεις των «Κουτιών», τα καθηλωτικά δωμάτια με καθρέφτες, οι αυτοπροσωπογραφίες με Polaroid, αλλά και ο ψυχεδελικός χρωστήρας του έχουν γράψει ιστορία.
