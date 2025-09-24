Δεν χάνεται η ρετροσπεκτίβα για τον ξακουστό εικαστικό Λουκά Σαμαρά στον Πειραιά

Ο διάσημος και πρωτοποριακός καλλιτέχνης Λουκάς Σαμαράς, που συνέδεσε το όνομά του με την επαναστατική, αρτίστικη σκηνή της Νέας Υόρκης, πέθανε πέρυσι στα 88 του χρόνια.

Και η καινούρια γκαλερί The Intermission του Πειραιά μας δίνει την ευκαιρία να θαυμάζουμε αναδρομικά, επιλεγμένα έργα από όλες τις περιόδους της διαδρομής του. Η έκθεση με τίτλο «Master of the Uncanny», ξεκινάει στις 25/9, ως η πρώτη - μετά από 20 χρόνια, ατομική παρουσίαση στη χώρα που γεννήθηκε. Πραγματοποιείται μάλιστα σε συνεργασία με τη διεθνή γκαλερί τέχνης Pace, η οποία εκπροσωπεί αποκλειστικά τον εικαστικό από το 1965.

Θα εκτεθούν δημιουργίες που χρονολογούνται από το 1960 ως το 2020, ανάμεσά τους γλυπτά-κοσμήματα, δείγματα από τις επεξεργασμένες φωτογραφίες «Auto Polaroids» και «Photo-Transformations», καθώς και οι ενότητες «Mosaic Paintings», «Reconstructions» και «Box».