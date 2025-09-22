Aφεθήκαμε ξανά στην ερεθιστική πολυφωνία της Art Athina, δείτε εικόνες από το Zάππειο!

Σάββατο πρωί με εκθέματα από 72 γκαλερί σύγχρονης τέχνης αλλά και προτάσεις design
Χαρήκαμε και φέτος την πάντα απολαυστική πολυφωνία της Art Athina στο Ζάππειο. Aπό τα κορυφαία ραντεβού του πολιτιστικού ημερολογίου του Σεπτεμβρίου, πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή των γκαλερί Ελλάδας και εξωτερικού, με παράλληλες παρουσιάσεις, συζητήσεις και δράσεις.
Περιδιαβαίνεις κυκλικά το μνημειακό κτίριο ανακαλύπτοντας σε σάλες και πτέρυγες, όλες τις καινούριες ιδέες και εκπλήξεις στο εικαστικό γίγνεσθαι. Η εκφραστική γκάμα των καλλιτεχνών αποτελεί το μεγάλο κέντρισμα, «χτίζοντας» τη δημοτικότητα της φουάρ.
Πάντα παρούσα, η ονομαστή Πατρινή γκαλερίστα Αγγελική Αντωνοπούλου, από τους πρωτεργάτες της διοργάνωσης, η οποία διατηρεί ομώνυμο χώρο στου Ψυρρή. Εκεί και η γκαλερί Cube που εκπροσώπησε την πόλη μας με την διεύθυνση της Λιάνας Ζωζά, αλλά και ο διαπρεπής συμπολίτης ζωγράφος Κώστας Σπυρόπουλος που έδειξε έργα του στο περίπτερο Περί Τεχνών- Καρτέρης.
Στο περίπτερο της Cube με την εικαστικό Σταυρούλα Μιχαλοπούλου
H Λιάνα Ζωζά με τον ιστορικό τέχνης Μάνο Στεφανίδη
Ο Κώστας Σπυρόπουλος μπροστά στα έργα του και η είσοδος του Ζαππείου
Συναντήσαμε βέβαια και την Πατρινή γκαλερίστα Αγγελική Αντωνοπούλου
Πολλοί εικαστικοί, φιλότεχνοι, πολιτικά πρόσωπα, νεολαία αλλά και οικογένειες πέρασαν από το Ζάππειο το τελευταίο πενταήμερο για την Art Athina. Tα μικρά παιδιά μάλιστα συμμετείχαν σε εργαστήριο στο αίθριο του περιστυλίου. Εξω στον κήπο διεξαγόταν promo χάπενινγκ ζωγραφικής του οίκου Hermes. Βρεθήκαμε εκεί με την αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων Βίβιαν Σαμούρη και τη φίλη διακοσμήτρια Μαρία Ροδοπούλου. Πλέον βέβαια πηγαίνουν στην Art Athina πολλοί Πατρινοί που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της σύγχρονης τέχνης και αφήνονται χαλαρά σε αυτή την ωραία βόλτα ερεθιστικού πλουραλισμού. Σας έχουμε φωτογραφίες.
Από τα πιο εντυπωσιακά έργα με το που μπαίνεις, αυτό του Stefanos Rokos στο περίπτερο Zoumboulakis Galleries
To Ileana Tounta Contemporary Art Center έδειξε μεταξύ άλλων έργο της Zoe Sklepa
Το εκθετήριο της Mixalarias Art
Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας
Δεν έλειψαν πρόσωπα από το πολιτικό προσκήνιο
To περίπτερο της Citronne
To παιδικό εργαστήρι
Η γκαλερίστα Ρεββέκα Καμχή παρουσίασε τα iconic έργα του Κωνσταντίνου Κακανιά
Tατιάνα Μπλάτνικ και Μαρία Ναυπλιώτου δεν έλειψαν από το γεγονός
Η Stefanidou Tsoukala Gallery παρουσίασε το θέμα The re-designed “Greek” chair σε συνδυασμό με φωτογραφικό τρίπτυχο του Νικόλαου ντε Γκρες
Χρυσή Βαρδινογιάννη, Νικόλαος ντε Γκρες
Η εγκατάσταση της Tamara Kametani «All Utopias Fail»
Δεξιά Ersi Gallery και Michail Parlamas\ Δεξιά Athanasiadou Gallery και Eirini Linardaki
Από τη γκαλερί Agathi Kartalos αναδείχθηκε ο εικαστικός Philippos Photiadis
Aναμνηστική εξωτερική φωτο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr