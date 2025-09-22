Aφεθήκαμε ξανά στην ερεθιστική πολυφωνία της Art Athina, δείτε εικόνες από το Zάππειο!

Χαρήκαμε και φέτος την πάντα απολαυστική πολυφωνία της Art Athina στο Ζάππειο. Aπό τα κορυφαία ραντεβού του πολιτιστικού ημερολογίου του Σεπτεμβρίου, πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή των γκαλερί Ελλάδας και εξωτερικού, με παράλληλες παρουσιάσεις, συζητήσεις και δράσεις.

Περιδιαβαίνεις κυκλικά το μνημειακό κτίριο ανακαλύπτοντας σε σάλες και πτέρυγες, όλες τις καινούριες ιδέες και εκπλήξεις στο εικαστικό γίγνεσθαι. Η εκφραστική γκάμα των καλλιτεχνών αποτελεί το μεγάλο κέντρισμα, «χτίζοντας» τη δημοτικότητα της φουάρ.

Πάντα παρούσα, η ονομαστή Πατρινή γκαλερίστα Αγγελική Αντωνοπούλου, από τους πρωτεργάτες της διοργάνωσης, η οποία διατηρεί ομώνυμο χώρο στου Ψυρρή. Εκεί και η γκαλερί Cube που εκπροσώπησε την πόλη μας με την διεύθυνση της Λιάνας Ζωζά, αλλά και ο διαπρεπής συμπολίτης ζωγράφος Κώστας Σπυρόπουλος που έδειξε έργα του στο περίπτερο Περί Τεχνών- Καρτέρης.