Στην Art Athina 2025 ο γνωστός Πατρινός ζωγράφος Κώστας Σπυρόπουλος

O γνωστός ζωγράφος Κώστας Σπυρόπουλος θα συμμετέχει στο παγκόσμιας εμβέλειας εικαστικό γεγονός, με την Γκαλερί «ΠΕΡΙ – ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΤΕΡΗΣ».

Συμμετέχουν Γκαλερί και καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο μεταφέροντας μηνύματα,, μέσω της Τέχνης, για την ποιότητα του ανθρωπίνου είδους, την σχέση του με το οικοσύστημα της γης, την αξία της Ειρήνης σ’ ένα περιβάλλον παγκόσμιας αναταραχής και αναθεώρησης του περιεχομένου των εννοιών της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της άμιλλας, της έρευνας, αλλά και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 3 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο και θα παραστούν προσωπικότητες της Τέχνης από πολλές χώρες του κόσμου, αλλά και της Εγχώριας Πολιτικής Σκηνής.

Ο Κώστας Σπυρόπουλος αφιερώνει την συμμετοχή του στην «Art – Αθήνα» σ’ αυτούς που θέλουν και μπορούν να βλέπουν όπως δεν έχουν διδαχθεί να βλέπουν.

Σ’ αυτούς, που είναι πρωτοπόροι εραστές του ονείρου.

Σ’ αυτούς που δεν είναι ούτε καλοί ούτε κακοί, που όμως είναι ελεύθεροι.

Σ’ αυτούς που προσπαθούν για το ανέφικτο.

Σ’ αυτούς που τολμούν να σκέφτονται και να εκφράζουν την αλήθεια δίχως να λογαριάζουν το κόστος.

Σ’ αυτούς που γεννήθηκαν, έζησαν και πέθαναν ως επαναστάτες για την νέα γνώση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σε όλους τους παιδικούς του φίλους και παλιούς συμμαθητές.

Ο Κώστας Σπυρόπουλος, αυτές τις ημέρες, επελέγη με άλλους εκατό (100) κορυφαίους Ευρωπαίους ζωγράφους να παρουσιαστεί σε τιμητικό τόμο τέχνης.