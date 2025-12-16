Kalogirou Holiday Campaign: Πολύ κόκκινο ως σύμβολο της γλυκιάς προσμονής του δώρου…

Τα γνωστά πολυκαταστήματα της Αθήνας κυκλοφόρησαν γιορτινό φιλμάκι και φωτογραφίες για τα Χριστούγεννα
Τα καταστήματα Kalogirou υποδέχονται τη φετινή εορταστική περίοδο με την καμπάνια «Touch of Light». Μια ποιητική αφήγηση αφιερωμένη στην κομψότητα, το συναίσθημα και εκείνη τη διακριτική, σχεδόν άυλη, μαγεία που επανέρχεται κάθε Δεκέμβριο.
Πρόκειται για μια ωδή στη στιγμή που το παρόν συναντά τις αναμνήσεις και η σύγχρονη πολυτέλεια συνομιλεί με την αθωότητα της παιδικής προσμονής. Η καμπάνια χτίζει έναν κόσμο φωτός και φαντασίας ενώ κυριαρχούν πολυπόθητα είδη της luxury fashion.
Σε ένα σκηνικό που κυριαρχείται από βαθιές κόκκινες αποχρώσεις και βιτρό διακοσμητικά, το φως διαχέεται στον χώρο δημιουργώντας πολύχρωμες αντανακλάσεις, σχεδόν κινηματογραφικές.
Τα Χριστούγεννα, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, μας καλούν όλους να επιστρέψουμε — έστω και για λίγο — στη γλυκιά προσμονή ενός δώρου. Όχι για την υλική του αξία, αλλά για το συναίσθημα που κουβαλά.
Φωτίζεται η σύνδεση ανάμεσα στο διαχρονικό στιλ και τη συναισθηματική εμπειρία, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του gifting ως μια πράξη που υπερβαίνει το υλικό. Μια ωδή στη μαγεία των Χριστουγέννων, την τρυφερότητα, τη γλυκιά προσμονή και την καθαρή χαρά του να επιτρέπεις στον εαυτό σου να πιστέψει ξανά.
