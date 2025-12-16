Kalogirou Holiday Campaign: Πολύ κόκκινο ως σύμβολο της γλυκιάς προσμονής του δώρου…

Τα γνωστά πολυκαταστήματα της Αθήνας κυκλοφόρησαν γιορτινό φιλμάκι και φωτογραφίες για τα Χριστούγεννα

Τα καταστήματα Kalogirou υποδέχονται τη φετινή εορταστική περίοδο με την καμπάνια «Touch of Light». Μια ποιητική αφήγηση αφιερωμένη στην κομψότητα, το συναίσθημα και εκείνη τη διακριτική, σχεδόν άυλη, μαγεία που επανέρχεται κάθε Δεκέμβριο. Πρόκειται για μια ωδή στη στιγμή που το παρόν συναντά τις αναμνήσεις και η σύγχρονη πολυτέλεια συνομιλεί με την αθωότητα της παιδικής προσμονής. Η καμπάνια χτίζει έναν κόσμο φωτός και φαντασίας ενώ κυριαρχούν πολυπόθητα είδη της luxury fashion.