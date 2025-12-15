Inner Wheel: Τετάρτη 17/12 στο My Way το τσάι των Χριστουγέννων

Στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Πατρέων θα διατεθούν τα έσοδα από το επόμενο event του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου. Ο λόγος για το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Τσάι με φιλανθρωπικό σκοπό εν όψει Χριστουγέννων.

Αναμένεται αυτή την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στο κεντρικό, παραλιακό ξενοδοχείο My Way.