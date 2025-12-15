Inner Wheel: Τετάρτη 17/12 στο My Way το τσάι των Χριστουγέννων

Το γιορτινό event θα ενισχύσει τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Πατρέων
Στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Πατρέων θα διατεθούν τα έσοδα από το επόμενο event του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου. Ο λόγος για το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Τσάι με φιλανθρωπικό σκοπό εν όψει Χριστουγέννων.
Αναμένεται αυτή την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στο κεντρικό, παραλιακό ξενοδοχείο My Way.
Στιγμιότυπο από προηγούμενο christmas tea
Η πρόεδρος Μαρία Ασημακοπούλου και όλες οι κυρίες της διοίκησης θα υποδεχθούν μέλη και φίλους του σωματείου για να συγκεντρωθούν σε πνεύμα κοινωνικής προσφοράς και να ανταλλάξουν ευχές για τις προσεχείς άγιες μέρες και το νέο έτος 2026.
Πάει για τέλη Γενάρη, τώρα, η πλατεία Όλγας- «Φταίνε οι βροχές»
Bulgari- Kessaris στο City Link, black tie βραδιά με λάμψη Ελληνο- Ιταλική
Οι πιο καλοντυμένες της χρονιάς κατά τη Βρετανική Vogue, πρωτιά στην Κέιτ Μίντλετον
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr