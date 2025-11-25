Δράση στο συμβολικό και επίκαιρο χρώμα πορτοκαλί από τις κυρίες του σωματείου
Συστρατεύτηκαν με τις γυναίκες – θύματα όλου του κόσμου οι κυρίες του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου.
«Καμία ανοχή στη βία κατά των γυναικών- Zero tolerance for violence against women» και Orange the World» τα επίκαιρα μήνυματά τους κόντρα στο φρικαλέο φαινόμενο των γυναικοκτονιών. Συγκεκριμένα, διοίκηση και μέλη του σωματείου με επικεφαλής την πρόεδρο Μαρία Ασημακοπούλου, φωτογραφήθηκαν ομαδικά και χαιρέτισαν τη συμβολική φωταγώγηση του Δημοτικού Θεάτρου από το Δήμο Πατρέων. Τα μπλουζάκια και τα φώτα ήταν στο χρώμα πορτοκαλί, που έχει συνδεθεί με το κίνημα παγκοσμίως. Σύντομα το στιγμιότυπο της αφυπνιστικής δράσης των συμπολιτισσών μας ταξίδεψε στο διαδίκτυο.
Η πρωτοβουλία είχε αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών (25/11) που φέτος επικεντρώνεται στη ψηφιακή βία λόγω της εξάπλωσής της μέσα από την ταχύτητα της τεχνολογίας.
Μάλιστα, η Ευρωπαική Επιτροπή ενέκρινε φέτος την πρώτη νομοθεσία της ΕΕ για την αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της εξ οικείων βίας, η οποία συμπληρώνει την ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη μέλη της ΕΕ.
