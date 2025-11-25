Χόρεψαν και εντυπωσίασαν γιορτάζοντας 10 χρόνια οι μαθήτριες της Σχολής Βασιλικής Ανδρικοπούλου

Kαταχειροκροτήθηκαν η καθηγήτρια χορού Βασιλική Ανδρικοπούλου και οι μαθήτριές της, σε υπαίθρια παρουσίαση στο κέντρο της Πάτρας. Αφορμή η επέτειος 10 χρόνων της ομώνυμης σχολής.

Η εντυπωσιακή χορογραφία που ξεχώρισε στα Ψηλαλώνια, ήταν δημιούργημα της ίδιας της κ. Ανδρικοπούλου, η οποία βιντεοσκοπήθηκε, καταγράφοντας όλη την ενέργεια, την πειθαρχία και την καλλιτεχνική δύναμη της στιγμής.

Κάποιες μαθήτριες φωτογραφήθηκαν στα σκαλιά της πλατείας Τριών Ναυάρχων φορώντας το επιβλητικό κοστούμι του «Μαύρου Κύκνου», ενώ παράλληλα τραβήχτηκαν και πλάνα βίντεο, αναδεικνύοντας την ατμόσφαιρα και τη μοναδική αισθητική της παρουσίας τους.