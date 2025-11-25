Χόρεψαν και εντυπωσίασαν γιορτάζοντας 10 χρόνια οι μαθήτριες της Σχολής Βασιλικής Ανδρικοπούλου

Δείτε τα πλάνα της επετειακής χορογραφίας, γυρίστηκαν και βιντεάκια σε Ψηλαλώνια και Τριών Ναυάρχων
Kαταχειροκροτήθηκαν η καθηγήτρια χορού Βασιλική Ανδρικοπούλου και οι μαθήτριές της, σε υπαίθρια παρουσίαση στο κέντρο της Πάτρας. Αφορμή η επέτειος 10 χρόνων της ομώνυμης σχολής.
Η εντυπωσιακή χορογραφία που ξεχώρισε στα Ψηλαλώνια, ήταν δημιούργημα της ίδιας της κ. Ανδρικοπούλου, η οποία βιντεοσκοπήθηκε, καταγράφοντας όλη την ενέργεια, την πειθαρχία και την καλλιτεχνική δύναμη της στιγμής.
Κάποιες μαθήτριες φωτογραφήθηκαν στα σκαλιά της πλατείας Τριών Ναυάρχων φορώντας το επιβλητικό κοστούμι του «Μαύρου Κύκνου», ενώ παράλληλα τραβήχτηκαν και πλάνα βίντεο, αναδεικνύοντας την ατμόσφαιρα και τη μοναδική αισθητική της παρουσίας τους.
Η καθιερωμένη Σχολή Κλασικού Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού Ανδρικοπούλου Βασιλική συνεχίζει να καλλιεργεί το ταλέντο και την καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών της, προσφέροντας σταθερά δημιουργικά ερεθίσματα και ανοίγοντας νέους δρόμους στον χώρο του χορού.
Μετά τις πρόσφατες δράσεις, οι μαθήτριες προετοιμάζονται για συμμετοχή σε Χριστουγεννιάτικο Gala στο St. Catherine’s British School στην Αθήνα, σε μια διοργάνωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Παράλληλα, θα ανοίξουν επίδειξη μόδας στο θέατρο Πάνθεον, παρουσιάζοντας δύο χορογραφίες. Θα ακολουθήσει η μεγάλη καλοκαιρινή παράσταση.
Με συνέπεια και καλαισθησία, κάθε πρωτοβουλία με καλλιτεχνική και κοινωνική διάσταση είναι άξια συγχαρητηρίων.
