ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Τα τελικά αποτελέσματα -Πόσους ψήφους συγκέντρωσαν οι δύο υποψήφιοι

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Αντώνη Κουνάβη και τον Μάκη Κατσιγιάννη για την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον Κατσιγιάννη να επικρατεί τελικά με οριακή διαφορά: 5.218 ψήφοι έναντι 5.175.

Η πλευρά Κουνάβη κατέθεσε ένσταση ζητώντας επανακαταμέτρηση σε συγκεκριμένα τμήματα όπου καταγράφηκε μεγάλος αριθμός άκυρων.

Παρά το προβάδισμα του Κουνάβη στη δια ζώσης διαδικασία, η ηλεκτρονική ψηφοφορία — η οποία πήρε παράταση έως τις 20:00 λόγω τεχνικών αιτημάτων πρόσβασης — έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Κατσιγιάννη.

Αν και η Εφορευτική Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ακόμα τα επίσημα αποτελέσματα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η καταμέτρηση ανά κάλπη έχει ως εξής:

ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Kατσιγιάννης 159

Κουνάβης 139

ΤΜΗΜΑ 2

Kατσιγιάννης 228

Κουνάβης 168

ΤΜΗΜΑ 3

Kατσιγιάννης 141

Κουνάβης 195

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Kατσιγιάννης 68

Κουνάβης 200

ΤΜΗΜΑ 2

Kατσιγιάννης 67

Κουνάβης 207

ΚΕΝΤΡΟ1

Kατσιγιάννης 119

Κουνάβης 201

ΚΕΝΤΡΟ 2

Kατσιγιάννης 108

Κουνάβης 220

ΚΕΝΤΡΟ 3

Kατσιγιάννης 92

Κουνάβης 205

ΚΕΝΤΡΟ 4

Kατσιγιάννης 99

Κουνάβης 199

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Τμήμα 1

Kατσιγιάννης 120

Κουνάβης 159

Τμήμα 2

Kατσιγιάννης 85

Κουνάβης 256

Τμήμα 3

Kατσιγιάννης 78

Κουνάβης 259

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

Kατσιγιάννης 119

Κουνάβης 193

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Κατσιγιάννης 87

Κουνάβης 84

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

Κατσιγιάννης 86

Κουνάβης 147

ΑΙΓΙΟ

Κατσιγιάννης 641

Κουνάβης 818

Ηλεκτρονικά

Κατσιγιάννης2921

Κουνάβης 1525

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 5218

ΚΟΥΝΑΒΗΣ 5175