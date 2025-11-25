ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Τα τελικά αποτελέσματα -Πόσους ψήφους συγκέντρωσαν οι δύο υποψήφιοι

Η πλευρά Κουνάβη κατέθεσε ένσταση ζητώντας επανακαταμέτρηση
Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Αντώνη Κουνάβη και τον Μάκη Κατσιγιάννη για την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον Κατσιγιάννη να επικρατεί τελικά με οριακή διαφορά: 5.218 ψήφοι έναντι 5.175.
Η πλευρά Κουνάβη κατέθεσε ένσταση ζητώντας επανακαταμέτρηση σε συγκεκριμένα τμήματα όπου καταγράφηκε μεγάλος αριθμός άκυρων.
Παρά το προβάδισμα του Κουνάβη στη δια ζώσης διαδικασία, η ηλεκτρονική ψηφοφορία — η οποία πήρε παράταση έως τις 20:00 λόγω τεχνικών αιτημάτων πρόσβασης — έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Κατσιγιάννη.
Αν και η Εφορευτική Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ακόμα τα επίσημα αποτελέσματα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η καταμέτρηση ανά κάλπη έχει ως εξής:
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1
Kατσιγιάννης 159
Κουνάβης 139
ΤΜΗΜΑ 2
Kατσιγιάννης 228
Κουνάβης 168
ΤΜΗΜΑ 3
Kατσιγιάννης 141
Κουνάβης 195
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1
Kατσιγιάννης 68
Κουνάβης 200
ΤΜΗΜΑ 2
Kατσιγιάννης 67
Κουνάβης 207
ΚΕΝΤΡΟ1
Kατσιγιάννης 119
Κουνάβης 201
ΚΕΝΤΡΟ 2
Kατσιγιάννης 108
Κουνάβης 220
ΚΕΝΤΡΟ 3
Kατσιγιάννης 92
Κουνάβης 205
ΚΕΝΤΡΟ 4
Kατσιγιάννης 99
Κουνάβης 199
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Τμήμα 1
Kατσιγιάννης 120
Κουνάβης 159
Τμήμα 2
Kατσιγιάννης 85
Κουνάβης 256
Τμήμα 3
Kατσιγιάννης 78
Κουνάβης 259
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
Kατσιγιάννης 119
Κουνάβης 193
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Κατσιγιάννης 87
Κουνάβης 84
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ
Κατσιγιάννης 86
Κουνάβης 147
ΑΙΓΙΟ
Κατσιγιάννης 641
Κουνάβης 818
Ηλεκτρονικά
Κατσιγιάννης2921
Κουνάβης 1525
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 5218
ΚΟΥΝΑΒΗΣ 5175
