ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Οριακή επικράτηση Κατσιγιάννη- Ένσταση Κουνάβη

Μια ιδιαίτερα αμφίρροπη εκλογική διαδικασία για την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας ολοκληρώθηκε με νικητή τον Μάκη Κατσιγιάννη, ο οποίος επικράτησε τελικά του Αντώνη Κουνάβη χάρη στην ανατροπή που σημειώθηκε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Αντώνης Κουνάβης είχε καταγράψει προβάδισμα στη δια ζώσης ψηφοφορία, δημιουργώντας αρχικά την εικόνα ότι οδεύει προς την εκλογή.

Η ψηφιακή κάλπη άλλαξε το αποτέλεσμα

Ωστόσο, η ηλεκτρονική κάλπη διαφοροποίησε πλήρως το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Μάκης Κατσιγιάννης έλαβε 2.921 ψήφους, έναντι 1.527 του Αντώνη Κουνάβη, με την υπεροχή του στην ηλεκτρονική διαδικασία να αποδεικνύεται καθοριστική και να «γέρνει την πλάστιγγα» υπέρ του.

Ένσταση και αίτημα επανακαταμέτρησης

Μη αποδεχόμενος το αποτέλεσμα χωρίς περαιτέρω έλεγχο, ο Αντώνης Κουνάβης κατέθεσε επίσημη ένσταση ζητώντας επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην εκλογική διαδικασία της τοπικής οργάνωσης.