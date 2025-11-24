ΔΕΕΠ ΝΔ: Ντέρμπι για γερά νεύρα στην Αχαΐα

Η καταμέτρηση σε σταυρούς συνεχιζόταν μετά τα μεσάνυχτα, ειδικά σε επίπεδο συνέδρων. Ενώ ακόμα και δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα υπήρχαν 2 από τις 59 νομαρχιακές οργανώσεις που δεν είχε ξεκαθαρίσει ο νικητής και αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος.

Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες -μέχρι στιγμής- πληροφορίες αναφέρουν, οτι το νήμα έκοψε πρώτος ο Μάκης Κατσιγιάννης.

Σε ντέρμπι για γερά νεύρα εξελίχθηκε η Αχαΐα, μεταξύ του νυν προέδρου Αντώνη Κουνάβη και του Μάκη Κατσιγιάννη. Ο κ. Κουνάβης επικρατούσε καθαρά στη δια ζώσης ψηφοφορία σε όλα τα μεγάλα εκλογικά τμήματα του νομού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στην ηλεκτρινική κάλπη ο Μ. Κατσιγιάννης «προτιμήθηκε» από 2921 ψηφοφόρους, ενώ ο Α. Κουνάβης από 1527, στην οποία μάλιστα δόθηκε παράταση μίας ώρας – έως τις 8 το βράδυ – ώστε να ολοκληρωθούν όλα τα αιτήματα πρόσβασης στο σύστημα.

Σημειώνεται ότι στην Αχαΐα η Νέα Δημοκρατία έφτασε με τις νέες εγγραφές και τις επανεγγραφές στον αριθμό – ρεκόρ των 18.000 μελών.

Από αυτά 11.520 μέλη είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν δια ζώσης και 6.580 μέλη επέλεξαν την ηλεκτρονική ψήφο.

Αναλυτικά αποτελέσματα ανά περιοχή με βάση τις πληροφορίες

Κλειτορία

Κουνάβης: 147

Κατσιγιάννης: 86

Καλάβρυτα

Κουνάβης: 231

Κατσιγιάννης: 173

ΔΗΜ.ΤΟ. Βόρειου Τομέα Πάτρας

Κουνάβης: 407

Κατσιγιάννης: 135

ΔΗΜ.ΤΟ. Κεντρικού Τομέα Πάτρας

1ο Τμήμα

Κουνάβης: 169

Κατσιγιάννης: 118

2ο Τμήμα

Κουνάβης: 205

Κατσιγιάννης: 92

3ο Τμήμα

Κουνάβης: 220

Κατσιγιάννης: 108

4ο Τμήμα

Κουνάβης: 199

Κατσιγιάννης: 99

ΔΗΜ.ΤΟ. Νοτίου Τομέα Πάτρας

Γ1 Τμήμα

Κουνάβης: 256

Κατσιγιάννης: 85

Γ2 Τμήμα

Κουνάβης: 160

Κατσιγιάννης: 120

Γ3 Τμήμα

Κουνάβης: 259

Κατσιγιάννης: 78

Ηλεκτρονική κάλπη Αχαΐας

Κουνάβης: 1.527

Κατσιγιάννης: 2.921

Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Αιγιάλειας η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η καταμέτρηση των δια ζώσης ψήφων για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στο Αίγιο, με την Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές ψήφους να κόβει πρώτη το νήμα με 19 ψήφους διαφορά.

Συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν συνολικά 900 μέλη, ο Ανδρέας Σοφέτης προηγήθηκε με 133 ψήφους, ωστόσο στη δια ζώσης ψηφοφορία έγινε η ανατροπή με την Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη να “παίρνει κεφάλι” με 152 ψήφους διαφορά, στους 1631 ψηφίσαντες και να εκλέγεται πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αιγιαλείας για την επόμενη τριετία.