ΔΕΕΠ ΝΔ: Ντέρμπι για γερά νεύρα στην Αχαΐα

Αναλυτικά αποτελέσματα ανά περιοχή
Η καταμέτρηση σε σταυρούς συνεχιζόταν μετά τα μεσάνυχτα, ειδικά σε επίπεδο συνέδρων. Ενώ ακόμα και δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα υπήρχαν 2 από τις 59 νομαρχιακές οργανώσεις που δεν είχε ξεκαθαρίσει ο νικητής και αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος.
Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες -μέχρι στιγμής- πληροφορίες αναφέρουν, οτι το νήμα έκοψε πρώτος ο Μάκης Κατσιγιάννης.
Σε ντέρμπι για γερά νεύρα εξελίχθηκε η Αχαΐα, μεταξύ του νυν προέδρου Αντώνη Κουνάβη και του Μάκη Κατσιγιάννη. Ο κ. Κουνάβης επικρατούσε καθαρά στη δια ζώσης ψηφοφορία σε όλα τα μεγάλα εκλογικά τμήματα του νομού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στην ηλεκτρινική κάλπη ο Μ. Κατσιγιάννης «προτιμήθηκε» από 2921 ψηφοφόρους, ενώ ο Α. Κουνάβης από 1527, στην οποία μάλιστα δόθηκε παράταση μίας ώρας – έως τις 8 το βράδυ – ώστε να ολοκληρωθούν όλα τα αιτήματα πρόσβασης στο σύστημα.
Σημειώνεται ότι στην Αχαΐα η Νέα Δημοκρατία έφτασε με τις νέες εγγραφές και τις επανεγγραφές στον αριθμό – ρεκόρ των 18.000 μελών.
Από αυτά 11.520 μέλη είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν δια ζώσης και 6.580 μέλη επέλεξαν την ηλεκτρονική ψήφο.
Αναλυτικά αποτελέσματα ανά περιοχή με βάση τις πληροφορίες
Κλειτορία
Κουνάβης: 147
Κατσιγιάννης: 86
Καλάβρυτα
Κουνάβης: 231
Κατσιγιάννης: 173
ΔΗΜ.ΤΟ. Βόρειου Τομέα Πάτρας
Κουνάβης: 407
Κατσιγιάννης: 135
ΔΗΜ.ΤΟ. Κεντρικού Τομέα Πάτρας
1ο Τμήμα
Κουνάβης: 169
Κατσιγιάννης: 118
2ο Τμήμα
Κουνάβης: 205
Κατσιγιάννης: 92
3ο Τμήμα
Κουνάβης: 220
Κατσιγιάννης: 108
4ο Τμήμα
Κουνάβης: 199
Κατσιγιάννης: 99
ΔΗΜ.ΤΟ. Νοτίου Τομέα Πάτρας
Γ1 Τμήμα
Κουνάβης: 256
Κατσιγιάννης: 85
Γ2 Τμήμα
Κουνάβης: 160
Κατσιγιάννης: 120
Γ3 Τμήμα
Κουνάβης: 259
Κατσιγιάννης: 78
Ηλεκτρονική κάλπη Αχαΐας
Κουνάβης: 1.527
Κατσιγιάννης: 2.921
Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Αιγιάλειας η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η καταμέτρηση των δια ζώσης ψήφων για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στο Αίγιο, με την Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές ψήφους να κόβει πρώτη το νήμα με 19 ψήφους διαφορά.
Συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν συνολικά 900 μέλη, ο Ανδρέας Σοφέτης προηγήθηκε με 133 ψήφους, ωστόσο στη δια ζώσης ψηφοφορία έγινε η ανατροπή με την Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη να “παίρνει κεφάλι” με 152 ψήφους διαφορά, στους 1631 ψηφίσαντες και να εκλέγεται πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αιγιαλείας για την επόμενη τριετία.
