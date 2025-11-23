Νέα επιδείνωση του καιρού με «βροχές μεγάλης διάρκειας»- Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

«Το εβδομαδιαίο μοτίβο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών με έντονο υγρό-νοτιοδυτικό ρεύμα και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά τα βόρεια αλλά και το Αιγαίο ( ο γνωστός μας καιρός του “Π”)» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά να μιλά για καιρό τύπου «Π», με βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Μιλά επίσης για βροχές «μεγάλης διάρκειας», «με τοπικά πολύ έντονα επεισόδια σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε Νότιο -Νοτιοδυτικό ρεύμα».

Εφιτά μάλιστα την προσοχή σε περιοχές όπως το Ζαγόρι, η Δυτική Στερεά, (Ευρυτανία – Αιτωλοακαρνανία), η Πίνδος, η Δυτική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος – Χίος).

Meteo: Ο καιρός τη Δευτέρα

Για τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, το meteo προβλέπει κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Πιο αναλυτικά, στα δυτικά και νοτιοδυτικά αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, σποραδικές βροχές, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Καλός προβλέπεται ο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.