Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύζυγό της στην Εύβοια- Γνώριμος των Αρχών ο δράστης

Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύζυγ...

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της έπεσε μία γυναίκα στην Εύβοια το βράδυ του Σαββάτου (23/11).
 
Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος και συνέλαβαν τον 45χρονο δράστη.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το eviathema, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συζύγου της. Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς είναι άτομο γνωστό στις Αρχές.

Ειδήσεις Τώρα

Η Πάτρα υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης- ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοποριακή μεταμόσχευση με Ελληνίδα δότρια: Η καρδιά χτυπούσε για 8 ώρες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από την Αθήνα στο Τορίνο

ΕΦΚΑ: Δείτε τα ένσημα μόνο με λίγα κλικ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Εύβοια Ενδοοικογενειακή βία Ξυλοδαρμός

Ειδήσεις