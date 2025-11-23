Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύζυγό της στην Εύβοια- Γνώριμος των Αρχών ο δράστης

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της έπεσε μία γυναίκα στην Εύβοια το βράδυ του Σαββάτου (23/11).



Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος και συνέλαβαν τον 45χρονο δράστη.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το eviathema, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συζύγου της. Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς είναι άτομο γνωστό στις Αρχές.