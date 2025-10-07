Gov.gr Wallet: Πώς να βάλεις ψηφιακή ταυτότητα & δίπλωμα στο κινητό σου σε 3 λεπτά

Τέρμα πια το φυσικό πορτοφόλι! Η εφαρμογή Gov.gr Wallet μετατρέπει το κινητό σας σε νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας και οδήγησης. Η διαδικασία είναι πλέον εξαιρετικά απλή και γίνεται αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή.

Ακολουθήστε τον παρακάτω αναλυτικό οδηγό για να έχετε την Ψηφιακή Ταυτότητα και το Δίπλωμα στο κινητό σας σε λιγότερο από 3 λεπτά.

1. Τα 3 απαραίτητα προαπαιτούμενα

Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Κωδικοί TaxisNet: Απαραίτητοι για την ταυτοποίηση.

Ενεργός Λογαριασμός Email & Τηλέφωνο: Θα σταλούν κωδικοί ασφαλείας (OTP) για την επιβεβαίωση. Ελέγξτε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ενημερωμένα στο TaxisNet.

Συμβατό Κινητό & Εγκατεστημένη Εφαρμογή: Το κινητό σας πρέπει να είναι σχετικά σύγχρονο (iOS 15.0+ ή Android 8.0+) και πρέπει να έχετε κατεβάσει το Gov.gr Wallet. Κλικ εδώ για επίσημους συνδέσμους λήψης της εφαρμογής.

2. Οδηγός 3 Βημάτων: Έκδοση ταυτότητας & διπλώματος απευθείας από το App

Όλη η διαδικασία γίνεται πλέον μέσα από την εφαρμογή Gov.gr Wallet. Δεν χρειάζεται πια υπολογιστής ή σάρωση QR Code.

Βήματα Ενεργοποίησης:

Είσοδος στην Εφαρμογή & Ταυτοποίηση: Ανοίξτε το Wallet. Πατήστε «Έκδοση Νέου Εγγράφου». Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να συνδεθείτε με τους κωδικούς TaxisNet.

Επιλογή Εγγράφων & Αποστολή OTP: Επιλέξτε ποια έγγραφα θέλετε να προσθέσετε (Ταυτότητα ή Δίπλωμα). Η εφαρμογή στέλνει αυτόματα δύο κωδικούς (OTP) στο κινητό σας (SMS) και στο email σας. Εισάγετε και τους δύο κωδικούς στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής.

Ορισμός PIN & Biometrics: Αφού επιβεβαιωθείτε, η εφαρμογή θα ζητήσει να ορίσετε ένα 4ψήφιο PIN. Αυτό το PIN είναι η υπογραφή σας και χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των εγγράφων σας. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε και τα βιομετρικά (Face ID/Δακτυλικό αποτύπωμα).

Ολοκλήρωση: Τα ψηφιακά σας έγγραφα έχουν πλέον αποθηκευτεί με ασφάλεια στο κινητό σας και είναι έτοιμα προς χρήση.

3. Η Ισχύς του ψηφιακού εγγράφου: Που ισχύει και που δεν ισχύει;

Η ψηφιακή ταυτότητα και το δίπλωμα είναι απολύτως νόμιμα και ισότιμα με τα φυσικά έγγραφα στην ελληνική επικράτεια. Αυτό κατοχυρώνεται με τον **Νόμο 4930/2022**.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Ταυτοποίηση Εντός Ελλάδας: Τα ψηφιακά έγγραφα γίνονται δεκτά για ταυτοποίηση σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, ΚΕΠ, και από την Αστυνομία.

Ταξίδια Εξωτερικού: Προσοχή! Τα ψηφιακά έγγραφα **δεν ισχύουν** ως ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν γίνονται δεκτά σε αεροδρόμια (εκτός εσωτερικών πτήσεων). Πρέπει να έχετε μαζί σας τη φυσική ταυτότητα/διαβατήριο.

Ασφάλεια (Δυναμικό QR): Το QR code που εμφανίζεται στην εφαρμογή είναι **δυναμικό** και αλλάζει συνεχώς (μέσω κρυπτογράφησης). Αυτό αποτρέπει τη χρήση screenshot ή αντιγράφων και επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του εγγράφου.

4. Troubleshooting: Τι να κάνεις αν κολλήσει η αίτηση ή δεν έρχεται ο κωδικός

Είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε μικροπροβλήματα κατά την εγκατάσταση. Δείτε τις πιο συχνές αιτίες και τις λύσεις τους:

“Δεν μου έρχεται το SMS/OTP”: Ελέγξτε οπωσδήποτε ότι το τηλέφωνο και το email σας είναι ενημερωμένα στα στοιχεία επικοινωνίας του **TaxisNet**. Αν όχι, πρέπει πρώτα να τα επικαιροποιήσετε μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

“Κολλάει η εφαρμογή”: Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας είναι συνδεδεμένο σε σταθερό δίκτυο Wi-Fi και ότι η εφαρμογή είναι στην τελευταία έκδοσή της.

“Έχω παλιά Ταυτότητα/Δίπλωμα”: Η ψηφιακή έκδοση λειτουργεί και με τα παλιά έγγραφα (πριν τις νέες ταυτότητες). Δεν απαιτείται αντικατάσταση των φυσικών εγγράφων για να εκδοθεί το ψηφιακό αντίγραφο.

Πρόβλημα με τη Φωτογραφία: Αν η φωτογραφία σας είναι πολύ παλιά ή δεν υπάρχει στο Μητρώο, ενδέχεται να χρειαστεί να απευθυνθείτε στην αρμόδια Αρχή (π.χ. Αστυνομία για την ταυτότητα).

Συχνές Ερωτήσεις

Τι γίνεται αν αλλάξω κινητό;

Αν αλλάξετε κινητό, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή. Για λόγους ασφαλείας, τα έγγραφα μπορούν να είναι ενεργάμόνο σε μία συσκευή τη φορά.

Μπορεί κάποιος να μου πάρει screenshot; Ακόμα κι αν γίνει screenshot, το QR code που χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των εγγράφων είναι δυναμικό και άχρηστο σε στατική εικόνα. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να αποτρέπει την παραποίηση.

Σημείωση: Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στις επίσημες οδηγίες της ιστοσελίδας wallet.gov.gr και την τρέχουσα λειτουργία της εφαρμογής. Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία, συνιστάται η απευθείας επικοινωνία με το helpdesk της υπηρεσίας.