ΔΕΕΠ Αχαΐας: Τα πρώτα αποτελέσματα «δείχνουν» Αντώνη Κουνάβη

Ομαλά και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των νέων διοικητικών συμβουλίων στη ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και στις Τοπικές Οργανώσεις Πάτρας, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Καλαβρύτων και Ερυμάνθου.

Οι εκλογές διεξήχθησαν από τις 8 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ενώ είχε προηγηθεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία παρατάθηκε για τη διευκόλυνση των μελών.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, ξεκίνησε η καταμέτρηση των ψήφων, με τους πρώτους εκτιμώμενους αριθμούς να δείχνουν υψηλή συμμετοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πάνω από 10.000 μέλη προσήλθαν δια ζώσης στις κάλπες σε όλο τον νομό, ενώ στην Αιγιάλεια οι ψηφοφόροι έφτασαν τους 1.650. Τα μέλη της ΝΔ στην Αχαΐα ανέρχονται περίπου σε 18.000, γεγονός που καταδεικνύει ότι η συμμετοχή αγγίζει σημαντικό ποσοστό, ενισχύοντας τη δημοκρατική διαδικασία μέσα στο κόμμα.

Τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα:

Κλειτορία 237: 147 ο Αντώνης Κουνάβης και 86 ο Μάκης Κατσιγιάννης.

ΔΗΜ.ΤΟ Βορείου Τομέα Πάτρας: 407 ο Αντώνης Κουνάβης και 135 ο Μάκης Κατσιγιάννης.

Καλάβρυτα: Αντώνης Κουνάβης 231 και Μάκης Κατσιγιάννης 173.

ΔΗΜ.ΤΟ. Κεντρικού Τομέα Πάτρας

3ο Τμήμα: Μάκης Κατσιγιάννης: 108 ψήφοι Αντώνης Κουνάβης: 220 ψήφοι Χωρίς σταυρό: 48

4ο Τμήμα: Μάκης Κατσιγιάννης: 99 ψήφοι, Αντώνης Κουνάβης: 199 ψήφοι Χωρίς σταυρό: 61

Αναμένονται να ενσωματωθούν και τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας.