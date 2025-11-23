Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κάτοικοι VS καταστηματάρχες: Εντάσεις στον πεζόδρομο Ηφαίστου

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαμαρτυρίες για τη μη συμμόρφωση στην οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και τη φασαρία

Ένταση, τα ξημερώματα, στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, με κατοίκους να καλούν την Αστυνομία για ενόχληση και παράνομη κατάληψη του χώρου, από μαγαζιά εστίασης.

Προ ημερών είχε σημειωθεί και σύλληψη υπευθύνου καταστήματος, ενώ ο Δήμος έχει προχωρήσει σε οριοθέτηση του πεζόδρομου, η οποία όμως δεν τηρείται.

Η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, καθώς μερίδα κάτοικοι φέρονται να συγκρούονται με καταστηματάρχες, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα στην περιοχή.

Ειδήσεις Τώρα

Έτοιμοι για μετωπική με την κυβέρνηση οι αγρότες: Μπλόκα σε όλη τη χώρα από 30 Νοεμβρίου

ΚΕΤχ Πάτρας: Επιστροφή των φαντάρων και αναβαθμισμένες υποδομές

Σχολεία... σε κοντέινερ: Η Πάτρα και το Αίγιο σε στεγαστική κρίση;

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πεζόδρομος Ηφαίστου Τραπεζοκαθίσματα

Ειδήσεις