Κάτοικοι VS καταστηματάρχες: Εντάσεις στον πεζόδρομο Ηφαίστου

Διαμαρτυρίες για τη μη συμμόρφωση στην οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και τη φασαρία
Ένταση, τα ξημερώματα, στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, με κατοίκους να καλούν την Αστυνομία για ενόχληση και παράνομη κατάληψη του χώρου, από μαγαζιά εστίασης.
Προ ημερών είχε σημειωθεί και σύλληψη υπευθύνου καταστήματος, ενώ ο Δήμος έχει προχωρήσει σε οριοθέτηση του πεζόδρομου, η οποία όμως δεν τηρείται.
Η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, καθώς μερίδα κάτοικοι φέρονται να συγκρούονται με καταστηματάρχες, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα στην περιοχή.
