Πάτρα: Η νέα Κανονιστική και ο χρόνος προσαρμογής των καταστημάτων- Τι συνέβη με την Ηφαίστου

«Η νέα Κανονιστική είναι προϊόν διαβούλευσης του ΣΚΕΑΝΑ με τα καταστήματα και του ΣΚΕΑΝΑ με το Δήμο, το στοίχημα από ‘δω και πέρα είναι η εφαρμογή της και αν το κερδίσουμε θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα στην πόλη μας» επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος για τη νέα Κανονιστική που αφορά τη λειτουργία κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρόμων και εγκρίθηκε, χθες Τετάρτη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

«Σίγουρα θα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα της πόλης και όσο περνάει ο καιρός και γίνουν οι αλλαγές θα είναι καλύτερα», προσθέτει ο κ. Ματθαιόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ρύθμιση που στοχεύει στην οριστική τακτοποίηση του δημόσιου χώρου και στη βελτίωση της εικόνας της Πάτρας.

Ο χρόνος προσαρμογής

Ο ΣΚΕΑΝΑ είχε ζητήσει παράταση για την πλήρη εφαρμογή της νέας ρύθμισης, καθώς οι επιχειρηματίες χρειάζονται χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

«Ζητήσαμε να έχουμε παραπάνω χρόνο προσαρμογής. Η νέα Κανονιστική, τυπικά θα ξεκινήσει από 1/1/2026. Βέβαια, όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τον παραπάνω χώρο από τώρα, θα πρέπει να πληρώσει αναλογικά τα 2/12, δηλαδή για Νοέμβριο και Δεκέμβριο», εξηγεί ο κ. Ματθαιόπουλος.

Όπως αναφέρει, τους πρώτους μήνες του 2026 θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, ώστε τα καταστήματα να προσαρμόσουν τον εξοπλισμό τους. «Θα υπάρξει χρόνος προσαρμογής για να αλλάξουμε ό,τι προβλέπεται, γιατί δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε τέντες, ανεμοφράκτες ή αστικό εξοπλισμό όλα μαζί. Είναι και θέμα κόστους», σημειώνει.

Η περίπτωση της Ηφαίστου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της οδού Ηφαίστου, όπου η εφαρμογή της νέας Κανονιστικής προκάλεσε αντιδράσεις από επιχειρηματίες της περιοχής.

«Η νέα Κανονιστική έγινε αφού τηρήσαμε όσα λέει η νομοθεσία, σχετικά με τη διέλευση πεζών, ΑμΕΑ, Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ. Στην Ηφαίστου, η Πυροσβεστική ήθελε 3 μέτρα στο κέντρο για να περνούν τα οχήματα ασφαλείας και ό,τι μέτρα περισσέψουν να τα πάρουν τα καταστήματα», εξηγεί ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ.

Όπως προσθέτει, «εμείς, ως ΣΚΕΑΝΑ, ζητήσαμε τα 3 μέτρα να γίνουν 1,5 μέτρο. Ο Δήμος δέχθηκε και μας παρέπεμψε στην Πυροσβεστική για να αλλάξουμε αυτό το μέγεθος, ειδικά για την Ηφαίστου». Ωστόσο, πριν προχωρήσει η συνάντηση του ΣΚΕΑΝΑ με την Πυροσβεστική, οι καταστηματάρχες της Ηφαίστου επέλεξαν να απευθυνθούν μόνοι τους, ζητώντας απευθείας μείωση του απαιτούμενου χώρου. «Πήγαν μόνοι τους, όπως και έγινε, και εισέπραξαν ένα “όχι”», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Ματθαιόπουλος.

«Το θέμα είναι και νομικό, ποιος θα βάλει την υπογραφή του κάτω από μια παρανομία; Θεωρώ κανείς. Δυστυχώς, οι καταστηματάρχες πήγαν χωρίς να έχουν να δώσουν μια εναλλακτική λύση. Δεν πας και λες “δώστε μου χώρο” χωρίς να έχεις μια συγκεκριμένη αντιπρόταση», καταλήγει.