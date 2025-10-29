Πάτρα: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα κανονιστική κοινοχρήστων χώρων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας, ενέκρινε τον «Κανονισμό χρήσης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρόμων, με καθορισμό όρων και προϋπόθεσης χρήσης τους».

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, Διονύσης Πλέσσας, ανέφερε τα εξής, για την νέα «Κανονιστική»:

«Ξεκινώντας από το αξίωμα ότι οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου είναι για όλους τους δημότες, η κανονιστική που εισηγούμαστε έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Σεβασμός στην πόλη μας και στην εικόνα της, σεβασμός στα δικαιώματα των πολιτών και συνδημοτών μας ΑμεΑ, σεβασμός στην αισθητική, σεβασμός στα δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και φυσικά και απαρέγκλιτα τήρηση των απαιτούμενων ελεύθερων χώρων από Πυροσβεστική Υπηρεσία και ΕΚΑΒ, για την ανεμπόδιστη προσπέλαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η Κανονιστική αυτή δεν είναι σχέδιο επί χάρτου.

Ολοκληρώθηκε ύστερα από διαβούλευση με φορείς και επιτόπιες αυτοψίες από τις Υπηρεσίες μας στη βάση των παραπάνω που ανέφερα, έχοντας εκπονήσει από την αρχή το σχέδιο πάνω σ’ αυτά.

Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ήταν δύσκολο εγχείρημα, επίπονο και απαιτούσε χρόνο.

Φτάσαμε όμως στο σημείο να έχετε την νέα Κανονιστική στα χέρια σας, ψηφισμένη από την Δημοτική Επιτροπή.

Περιέχει πολλά και απαντάει σε πολλά. Δεν θα αναφερθώ στα άρθρα, διότι τα γνωρίζετε.

Έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Περιέχει το κύριο.

Το πλαίσιο γενικών και ειδικών κανόνων που θα διέπουν την παραχώρηση τμημάτων των πάσης φύσεως κοινοχρήστων χώρων.

Τα πάντα θα τηρηθούν από πλευράς του Δήμου.

Καμία καταχρηστική συμπεριφορά δεν πρέπει να υπάρξει. Το οφείλουμε στην πόλη μας, στους κατοίκους αυτής της πόλης αλλά και στους επισκέπτες της, διότι η κανονιστική αυτή είναι μέρος της γενικότερης εικόνας της πόλης μας σε συνδυασμό και με τις αναπλάσεις που κάνουμε.

Οι καταστηματάρχες εστίασης (αναφέρομαι στην εστίαση διότι ο κύριος όγκος των κοινοχρήστων χώρων είναι για την εστίαση) οφείλουν να τηρούν τα τ.μ. για τα οποία αδειοδοτούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς υπερβάσεις, με ορατά πλέον τα όρια, συνεχίζοντας τις διαγραμμίσεις που έχουμε ξεκινήσει, όπως φυσικά και άλλοι επαγγελματίες όπως π.χ. τα περίπτερα διότι και αυτά καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος επαγγελματίας.

Ξεκινήσαμε πρώτα με αλληλογραφία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο για να περνούν ανεμπόδιστα τα Πυροσβεστικά οχήματα με συμφωνία και του ΕΚΑΒ επ’ αυτού.

Τον ελεύθερο αυτό απαιτούμενο χώρο τον τηρήσαμε απαρέγκλιτα για όπου ζητήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Συναντηθήκαμε με τις δημοτικές παρατάξεις, με τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής (ΣΚΕΑΝΑ), με φορείς όπως η Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας, με τον Σύλλογο Παραπληγικών Αχαΐας, με εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών, με το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία, όπου και φυσικά από την αρχή είχαμε εφαρμόσει επ’ ακριβώς τις «ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινοχρήστους χώρους».

Στην συνέχεια με τον Σύλλογο Περιπτερούχων διότι και τα περίπτερα καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους και επίσης με το ΕΚΑΒ. Με τον Εμπορικό Σύλλογο και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Με καταστηματάρχες πεζοδρόμων, αλλά και με ΣΚΕΑΝΑ ξανά, αποστέλλοντας το τελικό κείμενο στις δημοτικές παρατάξεις.

Ως Δημοτική Αρχή έχουμε βοηθήσει τον κλάδο της εστίασης και γενικά των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών από την αρχή της θητείας μας.

Όχι μόνο επί covid19 αλλά και στην συνέχεια με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και είμαστε δίπλα στον αγώνα τους κατά της κάθε αντιλαϊκής πολιτικής που ερχόταν και έρχεται.

Γι’ αυτό και με αυτή την Κανονιστική βοηθάμε τον κλάδο παραχωρώντας επί πλέον κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα και με αίτημα του ΣΚΕΑΝΑ με την προηγούμενη και σημερινή διοίκηση του, όπου έχουμε φυσικά τη δυνατότητα και πάντα τηρουμένων των όρων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνδυασμό όμως με την αισθητική, την προσβασιμότητα και την εικόνα της πόλης.

Μια αισθητική και εικόνα πόλης που έχει να κάνει όχι ουδέτερα με την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων, αλλά και με τον αστικό εξοπλισμό των καταστηματαρχών επί των κοινοχρήστων χώρων για τους οποίους θα αδειοδοτούνται και θα χρησιμοποιούν.

Οι παραχωρημένοι κοινόχρηστοι χώροι δεν είναι ιδιωτικοί όπως ο εσωτερικός χώρος του κάθε καταστήματος, ούτε παραχωρούνται για τη δημιουργία ενός επί πλέον καταστήματος.

Έχουν σχέση και συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα του κάθε καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, αλλά παραχωρούνται με όρους και προϋποθέσεις από τη νομοθεσία και από τους γενικούς και ειδικούς κανόνες που θέτει ο Δήμος που εμπεριέχονται πολύ συγκεκριμένα στην υπ’ όψη κανονιστική με γνώμονα τα όσα ανέφερα.

Η εφαρμογή της είναι εξίσου σημαντικό θέμα. Είναι υποχρέωση των επαγγελματιών, των ελεγκτικών Αρχών και των Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες θα εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα σε περίπτωση καταχρηστικών συμπεριφορών, τα οποία προβλεπόμενα αναφέρονται και αυτά στην κανονιστική.

Πάνω απ’ όλα και το κύριο ζήτημα είναι ο σεβασμός στα δικαιώματα του άλλου και της πόλης που θέλουμε και αυτή η θέση πρέπει να αγκαλιαστεί από το σύνολο των εμπλεκομένων, για την εφαρμογή της κανονιστικής, την οποία εφαρμογή της και σε ότι αφορά το Δήμο, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει η αρμόδια Υπηρεσία».