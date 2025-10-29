Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Αρπαγή τσάντας μέσα σε σούπερ μάρκετ- Ο δράστης αναζητείται

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή πεζός

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα σε σούπερ μάρκετ επί της οδού Καλαβρύτων, απέναντι από το νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε αρπαγή τσάντας από πελάτισσα του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας νεαρός δράστης μπήκε στο κατάστημα και σε ανύποπτη στιγμή άρπαξε την τσάντα γυναίκας. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή πεζός.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του νεαρού, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το ποσό των χρημάτων ή τα αντικείμενα που περιείχε η τσάντα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αρπαγή Τσάντας Σούπερ Μάρκετ

