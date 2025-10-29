Πάτρα: Αρπαγή τσάντας μέσα σε σούπερ μάρκετ- Ο δράστης αναζητείται

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα σε σούπερ μάρκετ επί της οδού Καλαβρύτων, απέναντι από το νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε αρπαγή τσάντας από πελάτισσα του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας νεαρός δράστης μπήκε στο κατάστημα και σε ανύποπτη στιγμή άρπαξε την τσάντα γυναίκας. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή πεζός.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του νεαρού, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το ποσό των χρημάτων ή τα αντικείμενα που περιείχε η τσάντα.