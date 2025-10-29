Back to Top
«Μπλόκο» σε λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ λόγω παράνομου παρκαρίσματος- ΦΩΤΟ

Ι.Χ. είχε σταθμεύσει στη γωνία, καθιστώντας αδύνατη τη στροφή του λεωφορείου

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη διασταύρωση Ναυαρίνου και Παπαφλέσσα στην Πάτρα, όταν λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ, που εκτελούσε το δρομολόγιο προς Ζαρουχλέικα, εγκλωβίστηκε στη στροφή και παρέμεινε μπλοκαρισμένο για περίπου πέντε λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο είχε σταθμεύσει στη γωνία, καθιστώντας αδύνατη τη στροφή του λεωφορείου. Ο οδηγός αναγκάστηκε να σταματήσει τη διέλευση, ενώ δημιουργήθηκε μικρή κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τα διερχόμενα οχήματα να περιμένουν μέχρι να απομακρυνθεί το εμπόδιο.

Ειδήσεις