Πάτρα: Λαμπρή τελετή βράβευσης αριστούχων παιδιών πολύτεκνων οικογενειών στα «Πρωτοκλήτεια 2025»- ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πρωτοκλητείων 2025», πραγματοποιήθηκε στον μεγαλοπρεπή νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών μία λαμπρή και συγκινητική τελετή βράβευσης των αριστούχων παιδιών πολύτεκνων οικογενειών, τα οποία εισήχθησαν με υψηλή βαθμολογία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ευγνωμοσύνης. Τις καρδιές των παρευρισκομένων άγγιξαν οι ομιλίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, καθώς και της Προέδρου της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, κας Αναστασίας Μανωλοπούλου – Νικολοπούλου, που εξήραν τον αγώνα, τις δυσκολίες, τη δύναμη και τις αξίες των πολύτεκνων οικογενειών.



Κατά τη διάρκεια της τελετής βραβεύτηκαν 14 νέοι και νέες πολύτεκνων οικογενειών, οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της Ελλάδας με υψηλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές εξετάσεις, αποτελώντας φωτεινά παραδείγματα προόδου, ήθους και ελπίδας για το μέλλον της πατρίδας μας. Ιδιαίτερη βράβευση, η 15η, σε Πολύτεκνη Μητέρα Εργαζόμενη που εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μια υπεράνθρωπη, άξια επαίνων και σεβασμού προσπάθεια.



Την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία στήριξε εμπράκτως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών, ενώ στις βραβεύσεις συνέδραμαν και σημαντικοί φορείς και υποστηρικτές της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων:

κ. Π. Λούκας Διευθύνων Σύμβουλος της Γέφυρα Α.Ε., κ. Γ. Κολλιόπουλος πρόεδρος του τομέα υπηρεσιών για το Επιμελητήριο Αχαΐας, κ. Μ. Κουλουμπή διευθύντρια της Optima Bank, κ. Ι. Μιχαλόπουλος για τα Ζαχαροπλαστεία Εντελβάις, Coffee Brands, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ , καθώς και ο επιχειρηματίας κ. Φίλιππος Μουστής.

Τιμητικές βραβεύσεις πραγματοποίησαν και οι:

* Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Χρύσανθος

• κ. Ιάσων Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού

• κ. Σπύρος Τσιρώνης, Βουλευτής Αχαΐας

• κ. Θωμάς Γιαννιώτης, Πρόεδρος ΑΣΠΕ

• Εκπρόσωπος της 116 ΠΜ , υπερπολύτεκνος , ανθυποσμηναγός Κων/νος Τσαντίλας

Παρευρέθηκαν επίσης ο πρώην Υφυπουργός και Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος Ελλάδας κ. Νίκος Νικολόπουλος , η Αντιπρύτανης κ. Λένα Αλμπάνη, η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μάχη Σιώρου, εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος του ΥΚΤΕΛ κ. Ανδρέας Μανωλόπουλος, πλήθος πολύτεκνων οικογενειών και πιστών.

"Η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της προς όλους όσοι στηρίζουν την πολύτεκνη οικογένεια και ευχεται στα παιδιά καλή πρόοδο, δημιουργικό μέλλον και πάντα υψηλές πτήσεις γνώσης και αξιών".

